Wear OS : La révolution des montres connectées en 2024 qui change tout

Après une décennie de tâtonnements, Wear OS s’impose enfin comme une référence dans l’univers des montres connectées. Découvrez comment cet écosystème a évolué pour conquérir les utilisateurs et concurrencer les Apple Watch.

Une décennie mouvementée pour Wear OS

Lancé en 2014 sous le nom Android Wear, Wear OS était initialement porté par des constructeurs majeurs tels que Motorola, Sony, LG et Samsung. Pourtant, malgré les promesses, le système peinait à séduire. À cette époque, les montres connectées n’avaient pas encore trouvé leur véritable utilité, se limitant souvent à des fonctions superflues comme la navigation sur Internet ou les réseaux sociaux.

Progressivement, ces marques ont abandonné le navire. Samsung a adopté son propre système, Tizen, tandis que Motorola et LG ont cessé la production de montres connectées. Pendant des années, seuls Fossil et Mobvoi (TicWatch) ont continué à produire des montres sous Wear OS, maintenant l’espoir d’un renouveau.

Le renouveau initié par Samsung et Google

En 2021, un partenariat stratégique entre Samsung et Google a marqué un tournant. Les Galaxy Watch de Samsung, à partir de la Galaxy Watch 4, ont adopté Wear OS 3, mettant fin à l’ère Tizen pour ce constructeur. Cette collaboration a redonné un souffle à l’écosystème de Google, montrant que le système pouvait rivaliser avec les meilleurs.

Google, de son côté, a pris des initiatives décisives. Avec le lancement de la Pixel Watch en 2022, l’entreprise a enfin démontré sa vision du produit parfait sous Wear OS. Ce modèle a inspiré de nombreux autres constructeurs, instaurant une nouvelle dynamique sur le marché.

Xiaomi et OnePlus : les nouveaux piliers de Wear OS

Xiaomi et OnePlus ont franchi une étape importante en intégrant Wear OS à leurs gammes de montres connectées. Xiaomi, avec sa Watch 2 Pro en 2023 et sa Watch 2 début 2024, a su proposer des modèles accessibles, à partir de 200 euros, tout en maintenant des standards de qualité élevés.

De son côté, OnePlus a impressionné avec la Watch 2 et la Watch 2R, combinant Wear OS et RTOS pour offrir une autonomie exceptionnelle de plus de deux jours et demi. Ces montres, à la fois performantes et élégantes, ont renforcé l’attractivité de Wear OS auprès des amateurs de technologie.

Des innovations pour améliorer l’autonomie

L’autonomie a longtemps été le talon d’Achille des montres sous Wear OS. Avec des applications gourmandes comme Spotify, Google Maps ou WhatsApp, ces montres peinaient à tenir une journée entière. Les fabricants ont donc redoublé d’efforts pour améliorer cet aspect crucial.

Samsung, par exemple, a équipé sa Galaxy Watch Ultra d’une batterie de 590 mAh, permettant une autonomie de 52 heures avec un écran always-on. Google n’est pas en reste avec la Pixel Watch 3 XL, dotée d’une batterie de 420 mAh offrant 57 heures d’utilisation.

Mobvoi, avec la TicWatch Pro 5, a innové en superposant deux écrans : un OLED coloré pour la navigation et un LCD monochrome pour afficher l’heure, prolongeant ainsi l’autonomie à 70 heures.

Un écosystème riche et polyvalent

Le point fort de Wear OS réside dans son écosystème d’applications. Contrairement à d’autres systèmes comme HyperOS de Xiaomi ou HarmonyOS de Huawei, Wear OS permet l’installation de nombreuses applications tierces, adaptées à des usages spécifiques comme le sport, la santé ou la navigation.

Des applications populaires comme Citymapper, Bring, Shazam ou Strava enrichissent l’expérience utilisateur, rendant les montres Wear OS indispensables au quotidien.

La fin de Fossil : un acteur historique quitte la scène

Fossil, acteur emblématique des débuts de Wear OS, a annoncé en 2024 l’arrêt du développement de nouvelles montres connectées. Face à une concurrence féroce et à des défis techniques, la marque n’a pas réussi à suivre le rythme imposé par des géants comme Samsung, Xiaomi ou Google.

Les utilisateurs de montres Fossil doivent désormais se tourner vers d’autres marques pour profiter des dernières innovations sous Wear OS.

Wear OS : un avenir prometteur

Les progrès réalisés par Wear OS ces dernières années sont remarquables. Entre des optimisations logicielles et matérielles, des partenariats stratégiques et des innovations constantes, le système d’exploitation de Google s’impose comme une référence pour les montres connectées.

En combinant polyvalence, applications riches et autonomie accrue, Wear OS répond désormais aux attentes des utilisateurs, qu’il s’agisse de sportifs, de professionnels ou d’amateurs de technologie. Avec des acteurs comme Samsung, Google, Xiaomi et OnePlus en tête, l’avenir des montres connectées sous Wear OS s’annonce radieux.

Plus qu’un simple gadget, ces montres deviennent de véritables alliées du quotidien, intégrant des fonctionnalités avancées pour la santé, le sport et bien plus encore. Wear OS est bien parti pour dominer le marché dans les années à venir.