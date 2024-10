Wear OS en 2024 : La technologie qui voulait révolutionner les montres connectées va-t-elle disparaître ?

Face à une concurrence acharnée, Wear OS peine à s’imposer sur le marché des montres connectées. Entre autonomie limitée et fonctionnalités pas toujours pertinentes, le système d’exploitation de Google est-il voué à l’échec ? Plongée dans les coulisses d’une technologie à la croisée des chemins.

Un marché en pleine effervescence

L’année 2024 s’annonce riche en nouveautés dans l’univers des montres connectées. Les géants Apple et Samsung ont déjà dégainé leurs derniers modèles, tandis que Google s’apprête à entrer dans la danse avec sa très attendue Pixel Watch. Face à cette offensive des poids lourds, une myriade de marques comme Fitbit, Amazfit ou encore Garmin tentent de tirer leur épingle du jeu. Dans ce contexte ultra-compétitif, une question se pose : quelle place pour Wear OS ?

Wear OS 3 : Des débuts en demi-teinte

Lancé en grande pompe comme la fusion promise entre Wear OS et Tizen, Wear OS 3 peine à convaincre les fabricants. Hormis Samsung, seul MontBlanc a osé franchir le pas avec un modèle haut de gamme. Même Fitbit, pourtant dans le giron de Google, tarde à adopter la plateforme. Un manque d’enthousiasme qui interroge sur l’avenir du système.

La typologie des montres connectées en 2024

Pour comprendre les enjeux, il faut distinguer trois grandes catégories de montres connectées :

Les montres sportives (Garmin, Polar, Coros) : Autonomie longue durée et données précises pour les sportifs.

Les montres basiques sous RTOS (Xiaomi, Amazfit) : Design soigné, écran Oled et autonomie d’une semaine, mais peu d’applications tierces.

Les montres avancées (Apple Watch, Wear OS) : Fonctionnalités poussées et large parc d’applications, mais autonomie limitée.

Le talon d’Achille de Wear OS : L’autonomie

Malgré les promesses répétées de Google et Qualcomm, l’autonomie reste le point faible majeur des montres Wear OS. Quand les modèles concurrents tiennent plus d’une semaine, dépasser les deux jours d’utilisation est déjà considéré comme un exploit pour une montre sous Wear OS. Un handicap de taille face à des utilisateurs de plus en plus exigeants.

Des applications tierces : Un atout en trompe-l’œil ?

L’argument phare de Wear OS – son large écosystème d’applications – semble perdre de sa pertinence. Un sondage révèle que seuls 3,9% des utilisateurs considèrent les applications tierces comme l’usage principal de leur montre connectée. Les fonctions basiques comme les notifications et le suivi de santé priment largement, des domaines où les montres plus simples excellent déjà.

Un rapport qualité-prix discutable

Face à des montres sous RTOS proposant des fonctionnalités similaires pour les usages courants, à des prix souvent inférieurs et avec une meilleure autonomie, Wear OS peine à justifier son positionnement. Le système de Google se retrouve coincé entre des modèles basiques efficaces et les Apple Watch, dont l’image de marque transcende les limites techniques.

Une lueur d’espoir pour l’avenir ?

Tout n’est pas perdu pour Wear OS. La Samsung Galaxy Watch 5 Pro montre des progrès en termes d’autonomie, tandis que la nouvelle puce Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm pourrait apporter un second souffle. La Mobvoi Ticwatch Pro 4, attendue prochainement, sera un test crucial pour l’avenir de la plateforme.

Wear OS à la croisée des chemins

L’année 2024 s’annonce décisive pour Wear OS. Face à une concurrence toujours plus performante, le système de Google doit impérativement résoudre ses problèmes d’autonomie et affiner son positionnement. L’arrivée de la Pixel Watch pourrait être l’électrochoc nécessaire pour relancer la machine. Sans une évolution majeure, Wear OS risque de se retrouver marginalisé sur un marché en pleine mutation.

En conclusion, l’avenir de Wear OS reste incertain. Entre promesses technologiques et réalité des usages, le système d’exploitation de Google doit trouver sa place dans un écosystème saturé. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si Wear OS parviendra à s’imposer comme un acteur incontournable ou si, au contraire, il finira par s’effacer face à des solutions plus pragmatiques. Une chose est sûre : la bataille des montres connectées ne fait que commencer, et Wear OS n’a pas dit son dernier mot.