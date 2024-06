Wear OS 5 : les nouvelles fonctionnalités qui vont révolutionner votre montre connectée

Google dévoile les premières informations sur Wear OS 5, la prochaine version de son système d’exploitation pour montres connectées. Autonomie améliorée, suivi fitness avancé et nouvelles options de personnalisation sont au programme. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette mise à jour majeure.

Une sortie prévue pour l’automne 2024

Bien que Google n’ait pas encore annoncé de date précise, on peut s’attendre à une sortie de Wear OS 5 :

Probablement en septembre 2024

Possiblement avec le lancement de la Samsung Galaxy Watch 7 en août

en août Ou de la Google Pixel Watch 3 en octobre

Des montres compatibles encore à confirmer

Google n’a pas communiqué la liste officielle, mais on peut supposer que Wear OS 5 sera compatible avec :

Les Google Pixel Watch et Pixel Watch 2

et Les récentes Samsung Galaxy Watch (4, 5 et 6)

(4, 5 et 6) Les modèles récents de OnePlus, Xiaomi, Oppo, Mobvoi, etc.

Une autonomie nettement améliorée

Google met l’accent sur l’optimisation de la batterie :

20% d’économie d’énergie lors d’activités intensives

lors d’activités intensives Une meilleure efficacité énergétique globale

Un suivi fitness plus poussé pour les coureurs

Wear OS 5 introduit de nouvelles métriques avancées :

Le temps de contact au sol

La longueur de foulée

L’oscillation verticale

Des cadrans de montre plus intelligents et personnalisables

Google repense le design des cadrans avec :

Des complications plus avancées et interactives

et interactives Un suivi des objectifs directement sur le cadran

directement sur le cadran Des éléments pondérés pour une visualisation détaillée

pour une visualisation détaillée De nouveaux « flavors » (modèles prédéfinis) pour les développeurs

Des données météo en temps réel

Wear OS 5 intègre :

Des prévisions météo en direct sur le cadran

sur le cadran Des alertes pluie et chaleur pour s’adapter rapidement

Une mise à jour axée sur la performance et l’expérience utilisateur

Wear OS 5 s’annonce comme :

Une évolution en douceur plutôt qu’une révolution

plutôt qu’une révolution Un focus sur l’ optimisation et la fluidité

et la Une amélioration de l’expérience quotidienne des utilisateurs

Google semble avoir écouté les retours des utilisateurs pour cette nouvelle version de Wear OS. Avec une autonomie améliorée, des fonctionnalités fitness plus poussées et une personnalisation accrue, Wear OS 5 promet de donner un nouveau souffle aux montres connectées Android. Reste à voir comment ces améliorations se traduiront dans l’usage quotidien. Les propriétaires de montres compatibles peuvent d’ores et déjà se réjouir de cette mise à jour qui devrait arriver dans les prochains mois.