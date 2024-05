Wear OS 5 : La révolution des montres connectées Android arrive avec des améliorations de batterie et de nouvelles fonctions de santé

Google vient d'annoncer Wear OS 5, la nouvelle version de son système d'exploitation pour montres connectées. Cette mise à jour promet une expérience plus efficace, avec des améliorations significatives de l'autonomie de la batterie et de nouvelles fonctions de suivi de la santé qui propulseront les smartwatches Android au niveau supérieur.

Wear OS 5 : Focus sur l'efficacité énergétique

L'un des principaux reproches des utilisateurs de montres connectées a toujours été l'autonomie de la batterie. Avec Wear OS 5, Google a mis l'accent sur l'amélioration de cet aspect crucial. Selon l'entreprise, les performances ont été optimisées, permettant une plus grande efficacité dans le suivi des entraînements. Par exemple, courir un marathon avec Wear OS 5 devrait consommer jusqu'à 20% d'énergie en moins par rapport à Wear OS 4.

Google encourage également les développeurs à créer des applications plus efficaces pour Wear OS, en leur fournissant un guide sur la façon d'économiser l'énergie et de prolonger la durée de vie de la batterie. C'est une étape importante, car il est actuellement rare de trouver une montre Wear OS capable de durer plus d'une journée complète d'utilisation intensive.

Nouveau format de cadran : Plus d'options, moins de maintenance

Wear OS 5 apporte avec lui la prochaine version du format de cadran de montre, qui a été introduit pour la première fois dans Wear OS 4. Ce nouveau format élimine le besoin de code exécutable lors de la création d'un cadran, ce qui se traduit par moins de maintenance et de mises à jour pour les développeurs.

Parmi les caractéristiques notables du nouveau format de cadran, on trouve :

Saveurs : Des configurations prédéfinies permettant aux développeurs et aux utilisateurs de personnaliser des combinaisons attrayantes de cadrans de montre.

Des configurations prédéfinies permettant aux développeurs et aux utilisateurs de personnaliser des combinaisons attrayantes de cadrans de montre. Complications : Les développeurs peuvent désormais afficher la progression vers des objectifs et des éléments pondérés directement sur le cadran de la montre.

Les développeurs peuvent désormais afficher la progression vers des objectifs et des éléments pondérés directement sur le cadran de la montre. Météo : Les données météorologiques sont enfin disponibles dans le format de cadran, permettant aux utilisateurs de voir les informations météo pour l'heure, le jour à venir et au-delà.

Google pousse fortement l'adoption de ce nouveau format, en imposant des restrictions sur les complications pour les cadrans utilisant les anciennes API et en limitant la publication sur Google Play pour les nouveaux cadrans créés avec les bibliothèques précédentes.

Android Health : Intégration de Google Fit et nouvelles métriques de course

Android Health bénéficie également d'améliorations dans Wear OS 5, bien que la plupart soient destinées aux développeurs. L'application Google Fit est en train d'être intégrée à Android Health, tandis que Health Connect devient la solution recommandée pour stocker et partager les données de fitness sur les téléphones Android.

Pour les utilisateurs, Wear OS 5 introduit la prise en charge de nouveaux types de données liées à la course à pied, notamment :

Temps de contact au sol

Longueur de foulée

Oscillation verticale

Rapport vertical

De plus, des objectifs débotés ont été ajoutés, permettant d'obtenir des mesures instantanées pour des aspects tels que la fréquence cardiaque, la distance et la vitesse. C'est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent maintenir une certaine plage pendant des exercices comme la course à pied ou l'aviron.

Une nouvelle ère pour les montres connectées Android

Avec toutes ces améliorations et nouvelles fonctionnalités, Wear OS 5 marque le début d'une nouvelle ère pour les montres connectées Android. Google s'attaque enfin aux problèmes d'autonomie de la batterie qui ont longtemps affecté les smartwatches, tout en offrant aux utilisateurs de nouvelles façons de suivre leur santé et leur forme physique.

Les développeurs bénéficieront également de ces changements, avec un nouveau format de cadran plus facile à maintenir et des outils pour créer des applications plus efficaces en termes d'énergie. Cela devrait se traduire par une expérience utilisateur plus fluide et agréable.

Disponibilité de Wear OS 5

Bien que Wear OS 5 ne soit pas prévu pour une sortie officielle avant la fin de l'année, la version preview pour les développeurs nous donne déjà un bon aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Les propriétaires de montres connectées Android peuvent se réjouir, car cette mise à jour promet d'apporter des améliorations significatives à leurs appareils.

Il reste à voir quels modèles de montres recevront la mise à jour Wear OS 5, mais il est probable que la plupart des appareils récents seront compatibles. Les fabricants de montres comme Samsung, Fossil et Mobvoi travailleront sans doute en étroite collaboration avec Google pour apporter ces nouvelles fonctionnalités à leurs produits.

Wear OS 5 représente un pas en avant majeur pour les montres connectées Android, avec des améliorations de l'autonomie de la batterie, de nouvelles fonctions de suivi de la santé et un meilleur support pour les développeurs. Cette mise à jour très attendue promet de révolutionner l'expérience utilisateur des smartwatches Android et de les rendre plus attrayantes que jamais pour les consommateurs.