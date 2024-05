Wear OS 5 de Google : Des avancées impressionnantes, mais trop tard pour dépasser Apple ?

Les conférences pour développeurs comme Google I/O ne sont généralement pas le lieu d'annonces fracassantes ou de révélations sur de nouveaux produits. Cependant, elles font office de bilan, permettant à une entreprise de plonger dans les détails de ses logiciels sans se perdre dans les spécifications techniques des appareils. Alors, où en est la plateforme de montres connectées de Google avec l'annonce de Wear OS 5, qui devrait faire ses débuts sur la série Samsung Galaxy Watch 7 cet été ?

Wear OS n'a jamais été aussi performant

À bien des égards, la situation n'a jamais été aussi bonne pour Wear OS. Google a même dévoilé un chiffre clé pour le prouver : avec le lancement de la Pixel Watch 2 et d'autres sorties de ses partenaires comme Samsung, OnePlus, Mobvoi, OPPO et Xiaomi, le nombre d'utilisateurs de Wear OS a augmenté de 40% en 2023.

Et ce n'est pas tout, de nouvelles fonctionnalités intéressantes arrivent cette année :

Améliorations pour les développeurs avec des changements sur le format des cadrans de montre

Interopérabilité renforcée grâce à la plateforme Health Connect

Évolution des API Google Health Services pour fournir des données utiles aux coureurs (temps de contact au sol, longueur de foulée, oscillation verticale)

Optimisations de la batterie et adaptation aux différentes tailles de montres

Le véritable progrès réside dans les optimisations de la batterie et l'adaptation aux différentes tailles de montres. Depuis l'arrivée des puces Snapdragon W5 de Qualcomm, Wear OS a été transformé, la plupart des montres équipées pouvant offrir plusieurs jours d'autonomie.

Google affirme que l'efficacité de la batterie sera encore améliorée avec Wear OS 5 :

Lors d'un marathon, la consommation d'énergie sera réduite de 20% par rapport à Wear OS 4

Des outils pour les développeurs permettront d'optimiser l'interface pour différentes tailles d'écran

On s'attend ainsi à une prochaine vague d'appareils Wear OS plus diversifiée que jamais, maintenant que les développeurs ont les outils pour mieux adapter la plateforme.

Wear OS 5 prouve les progrès de Google, mais suffisant pour dépasser Apple ?

La nature itérative de cette annonce montre à quel point Google a fait progresser sa plateforme en peu de temps. Mais une question demeure : ces mises à jour convaincront-elles les utilisateurs de choisir Google plutôt qu'Apple ?

Chez Wareable, notre opinion est que l'avantage d'Apple sur le marché des montres connectées est insurmontable. Et nous ne changeons pas nécessairement d'avis après avoir vu ces dernières fonctionnalités à venir.

Des données récentes de Counterpoint Research suggèrent que Wear OS a grignoté l'avance d'Apple ces dernières années, mais le géant de Cupertino représente toujours environ 50% des expéditions de montres connectées en dehors de la Chine.

Le principal facteur qui empêche Google d'égaler la part de marché d'Apple est que les différences entre les deux plateformes deviennent de plus en plus minimes. Google a enfin amené Wear OS à un niveau très proche de watchOS d'Apple, voire supérieur dans certains cas.

Ce qui va suivre sera probablement un échange de coups entre les deux, comme nous en sommes venus à le voir avec Android et iOS. Et si la seule différence majeure restante entre les plateformes est la compatibilité des smartphones, il est peu probable que ceux qui sont déjà intégrés dans l'écosystème Apple changent d'avis sur la base d'une mise à jour logicielle.

L'avance prise par Apple semble irrattrapable

Le fait qu'Apple ait été le seul acteur fiable et complet sur le marché des montres connectées pendant une si longue période a probablement eu un effet irréversible, qui ne pourrait être annulé que si le leader du marché négligeait sa gamme pendant une période prolongée. Ce qui n'est pas non plus probable.

En fin de compte, les mises à jour itératives mais puissantes apportées par Wear OS 5 prouvent ce que nous avons vu ces 18 derniers mois : ce n'est plus une plateforme qui dessert les utilisateurs ou une raison de changer de camp.

C'est une plateforme qui peut sérieusement rivaliser. Et avec un flux régulier de mises à jour comme ce que nous avons vu avec Wear OS 5, les frontières entre les deux principales plateformes s'estomperont.

Il se trouve cependant que cela signifie aussi qu'il est peu probable que nous voyions un jour Google renverser la vapeur sur le marché des montres connectées. L'avance prise par Apple semble trop importante. Mais cela ne veut pas dire que Wear OS n'a pas sa place. Bien au contraire, avec ses performances en constante amélioration et son positionnement sur le segment abordable, la plateforme de Google a de beaux jours devant elle.