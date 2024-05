Watches of Switzerland : Un chiffre d’affaires en hausse malgré les défis du marché

Le groupe Watches of Switzerland (WOS) a publié une mise à jour commerciale pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 (FY24), faisant état d'une augmentation de 4% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente. Malgré les conditions macroéconomiques difficiles, le groupe a réussi à maintenir une croissance stable, en particulier sur le marché américain.

Une performance solide au niveau mondial

Le chiffre d'affaires global du groupe pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 s'est élevé à 380 millions d'euros, grâce à une performance particulièrement solide aux États-Unis dans toutes les régions, reflétant la vigueur de la demande des clients dans cette zone. Les ventes annuelles se sont établies comme prévu en janvier à 1,54 milliard d'euros, soit un chiffre stable par rapport à l'exercice 2023.

Les montres de luxe ont connu une croissance de 1% d'une année sur l'autre, tandis que les ventes de bijoux de luxe ont chuté de 14%. Le PDG de WOS Group, Brian Duffy, a commenté ces résultats :

Nous avons terminé l'année en beauté, avec des ventes au quatrième trimestre conformes aux prévisions et supérieures au consensus. La performance aux États-Unis a été particulièrement satisfaisante, avec une hausse des ventes de 14% sur la période.

Des défis persistants sur le marché européen

Pendant ce temps, le chiffre d'affaires au Royaume-Uni et en Europe a atteint 190 millions d'euros, soit une baisse de 4% par rapport à l'année précédente, mais une amélioration séquentielle par rapport au trimestre précédent. Le groupe indique qu'il continue d'être impacté par les conditions macroéconomiques difficiles au Royaume-Uni, la performance étant tirée par la clientèle nationale en raison du retour minimal des dépenses touristiques dû à l'absence de remboursement de la TVA.

Malgré ces défis, WOS a continué à gagner des parts de marché dans les montres de luxe, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, ce qui, selon l'entreprise, est « le résultat de [son] offre différenciée ».

Une croissance portée par les montres de luxe et le marché de l'occasion

Le chiffre d'affaires des montres de luxe a augmenté de 5% à taux de change constant, avec une performance particulièrement solide sur le marché américain. Les revenus de la catégorie des montres d'occasion et vintage, y compris le programme Rolex Certified Pre-Owned, ont doublé au quatrième trimestre de l'exercice 2024 par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2023.

Le programme Rolex Certified Pre-Owned affiche des résultats supérieurs aux attentes du groupe, et WOS prévoit de déployer ce programme dans davantage de points de vente au cours de l'exercice 2025, à mesure que les conditions d'approvisionnement continuent de s'améliorer au Royaume-Uni. M. Duffy a poursuivi :

Nous sommes convaincus que notre stratégie, notre service client exceptionnel et nos solides relations avec les marques nous permettent de continuer à stimuler la croissance et à gagner des parts de marché. Nous avons constaté une augmentation de nos listes d'inscription pour les produits très recherchés, et une performance exceptionnellement forte des montres d'occasion, en particulier des Rolex Certified Pre-Owned.

Une stratégie axée sur les bijoux de marque

La performance des bijoux a montré des améliorations significatives par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024 (où les bijoux étaient en baisse de 16% d'une année sur l'autre), bien que la croissance soit restée stable au quatrième trimestre par rapport à la même période de l'exercice 2023. Ce trimestre a constitué la période la plus performante pour le chiffre d'affaires des bijoux de luxe, ce segment ayant reculé de 13% à taux de change constant sur l'ensemble de l'exercice 2024.

WOS rapporte que les bijoux de marque de luxe surpassent significativement son offre de marque propre sur tous les plans. Sans doute encouragé par le succès de cette catégorie, le groupe WOS a fait l'acquisition de l'intégralité du capital social de Roberto Coin Inc – le distributeur exclusif de la marque aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et dans les Caraïbes – pour 130 millions de dollars (102 millions d'euros) plus tôt ce mois-ci.

Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie de bijoux de marque de luxe du groupe, comme indiqué dans le plan à long terme de l'entreprise. Brian Duffy a expliqué :

Notre acquisition de Roberto Coin Inc (le distributeur exclusif nord-américain de Roberto Coin) accélère considérablement notre stratégie de bijoux de marque de luxe, et nous voyons un énorme potentiel dans le rapprochement de cette marque emblématique avec notre expertise de la vente au détail.

Au cours de l'exercice 2024, WOS a également ajouté des marques comme Pomellato, Fred, Pasquale Bruni et Fabergé à son offre dans le cadre de cette stratégie opérationnelle plus large.

Développement continu des points de vente

Parmi les autres facteurs ayant eu un impact sur la performance du groupe WOS au quatrième trimestre de l'exercice 2024, citons l'achèvement du rebranding, la formation des collaborateurs et la conversion des systèmes pour les magasins Ernest Jones précédemment acquis au Royaume-Uni. Selon la mise à jour commerciale, les premiers échanges de ces salles d'exposition sont conformes aux attentes du groupe au moment de l'acquisition.

De manière surprenante, le chiffre d'affaires du commerce électronique au Royaume-Uni a diminué de 20% par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2023. WOS a indiqué que les ventes en ligne ont été « impactées par le mix de produits via ce canal et la performance du marché britannique ».

Le programme de développement des salles d'exposition du groupe de vente au détail se poursuit au Royaume-Uni, avec l'expansion de son espace Patek Philippe chez Watches of Switzerland sur Regent Street, qui s'est achevée au cours de la période. WOS a également ouvert deux boutiques monobrand au terminal sud de l'aéroport de Gatwick au quatrième trimestre, une boutique TAG Heuer et une salle d'exposition Tudor.

Des progrès ont été réalisés sur les ouvertures de l'exercice 2025 du groupe, notamment :

La boutique phare Rolex sur Old Bond Street à Londres

Une Audemars Piquet Townhouse à Manchester

Une boutique de bijoux de luxe Mappin & Webb, également à Manchester

Le programme de développement des salles d'exposition se poursuit également de l'autre côté de l'Atlantique, avec l'ouverture de la salle d'exposition Watches of Switzerland à One Vanderbilt à New York en mars 2024. WOS a obtenu une nouvelle boutique monobrand Rolex à Lenox, à Atlanta, qui devrait ouvrir ses portes pendant l'exercice 2025, en remplacement du magasin multimarques Mayors existant.

Un optimisme prudent pour l'avenir

En ce qui concerne l'avenir, Brian Duffy a partagé :

Nous abordons l'exercice 2025 avec un optimisme prudent. La force inhérente des catégories dans lesquelles nous opérons, associée à notre modèle économique supérieur et à notre expertise de la vente au détail, continue de nous distinguer. Nous restons concentrés sur l'exécution de notre plan à long terme et nous nous engageons à atteindre les objectifs de doublement des ventes et de l'EBIT ajusté d'ici la fin de l'exercice 2028.

Malgré les défis rencontrés sur certains marchés, le groupe Watches of Switzerland a su tirer son épingle du jeu grâce à sa stratégie différenciée, son service client d'exception et ses relations solides avec les marques. Le développement continu de son réseau de boutiques, ainsi que son positionnement fort sur le marché des montres d'occasion, notamment avec le programme Rolex Certified Pre-Owned, laissent présager de belles perspectives de croissance pour le groupe dans les années à venir. Les amateurs de montres de luxe et de bijoux de marque devraient trouver leur bonheur dans les différentes enseignes du groupe, qui ne cesse d'étoffer son offre pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante.