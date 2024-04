Vulcain Chronograph Green : Quand le style vintage rencontre la modernité vibrante

Le segment des chronographes de course profite pleinement de l'ère actuelle plus colorée de l'horlogerie, et Vulcain ne déroge pas à la règle avec son nouveau modèle limité : la Vulcain Chronograph Green. Alliant la simplicité des années 60 à l'éclat d'un vert britannique racing, cette garde-temps est une célébration de l'esprit de compétition automobile.

Design et proportions : un hommage aux années 60

La Vulcain Chronograph Green arbore un boîtier en acier inoxydable de 38 mm de diamètre pour une épaisseur de 12,4 mm, rehaussé par un cristal saphir bombé traditionnel. Ces dimensions équilibrées et compactes assurent un port élégant et confortable au poignet. Le design du boîtier, simple et efficace avec ses cornes effilées et ses surfaces polies, reflète une esthétique résolument vintage.

Les boutons-poussoirs de style piston et la couronne fine complètent l'allure sportive du modèle, inspirée des montres des années 60.

La résistance à l'eau, bien que limitée à 50 mètres, reste fidèle à l'esprit des montres d'époque.

Un cadran équilibré aux finitions soignées

Le cadran de la Vulcain Chronograph Green se distingue par sa simplicité et son équilibre. Les index bâtons facettés et les aiguilles polies soulignent cette élégance minimaliste, tandis que les sous-cadrans argentés à 3 heures et à 9 heures ajoutent une touche de dynamisme visuel.

Le véritable atout de ce modèle réside cependant dans sa couleur : un vert émeraude lumineux et saturé, plus intense que les nuances traditionnelles de vert britannique racing, apporte une touche moderne et accrocheuse.

Performance et précision du mouvement

Animée par le mouvement chronographe à remontage manuel Sellita SW510 M BH, la Vulcain Chronograph Green offre une excellente performance. Ce calibre, bien établi parmi les marques indépendantes, se distingue par sa réserve de marche de 63 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure.

Bien que le système d'actuation à levier puisse être un point de contention pour les puristes, il est difficile de le critiquer au vu du prix proposé.

La précision est également respectable, avec une moyenne de +8 secondes par jour observée lors des tests.

Accessoires et finitions : un ensemble cohérent

Le bracelet en cuir marron clair, doux et confortable, complète le look classique des années 60 de la chronographe, bien que son manque de variation de surface puisse paraître un peu plat pour certains. Le fermoir à boucle arbore fièrement le logo « V » de Vulcain, ajoutant une touche de raffinement visible.

La Vulcain Chronograph Green est une preuve éclatante que le segment des chronographes de course vintage peut tirer un grand bénéfice de la révolution colorée de l'horlogerie moderne. Avec seulement 100 exemplaires produits, cette édition limitée combine habilement proportions compactes, indices sportifs des années 60 et un coloris vert racing vibrant pour offrir une énergie charismatique à la collection. Cette garde-temps est donc une option séduisante pour les amateurs de chronographes rétro fiables et de qualité supérieure.