Vous rêvez d’une montre unique ? Découvrez la F.P. Journe Élégante « Gino’s Dream », un hommage lumineux et plein de fantaisie !

Ce modèle, sorti pour le dixième anniversaire de la montre Élégante de F.P. Journe, célèbre la mémoire de Gino Cukrowicz, un personnage haut en couleur et premier investisseur de la marque, disparu il y a trois ans. Si vous cherchez une montre qui allie technicité et esthétique vibrante, « Gino's Dream » pourrait bien capturer votre cœur et votre regard.

L'origine de « Gino's Dream »

Le nom de Gino Cukrowicz résonne avec une note particulière dans l'univers de l'horlogerie indépendante. Premier investisseur de Montres Journe, il a joué un rôle déterminant dans le lancement de la marque. Personnalité flamboyante et ami proche de François-Paul Journe, il a laissé un vide immense après son décès en 2021. Pour marquer le dixième anniversaire de la montre Élégante, François-Paul a conçu une édition spéciale qui incarne l'esprit vibrant de son ami. Cette montre, surnommée « Gino's Dream » lors des prévisualisations, est une véritable célébration de la vie et de la couleur.

Design et spécifications techniques

La nouvelle Élégante « Gino's Dream » reste fidèle aux précédentes versions quartz de la marque mais se distingue par son design audacieux et ses détails colorés. Le boîtier est disponible en titane ou en titane revêtu de titalyt noir, mesurant 48mm de longueur entre les cornes, avec une résistance à l'eau de 30 mètres. Le véritable attrait de cette montre, toutefois, réside dans sa lunette en verre céramique, vibrant d'un arc-en-ciel de couleurs soigneusement sélectionnées pour leur harmonie.

Le mouvement et ses innovations

Le cœur de l'Élégante « Gino's Dream » bat au rythme du calibre 1210, un mouvement électromécanique conçu à Genève. Ce modèle se met en veille après 35 minutes d'inactivité mais ajuste les aiguilles à l'heure exacte dès qu'il est remué. La réserve de marche est impressionnante : de 8 à 10 ans en mode standard et jusqu'à 18 ans en mode veille, faisant de cette montre une prouesse technique durable.

Un prix justifié par une innovation sans précédent

Proposée à environ 36 000 euros (40 000 CHF), l'Élégante « Gino's Dream » se positionne à un prix supérieur à celui des modèles de base de la collection. Cet écart s'explique principalement par l'innovation et la qualité des matériaux utilisés, notamment les pierres de saphir céramique posées sur la lunette. Ces pierres, fabriquées synthétiquement, permettent de proposer cette montre unique à un plus grand nombre de passionnés, à un coût bien plus accessible que celui des saphirs naturels.

Pourquoi choisir l'Élégante « Gino's Dream » ?

Outre ses performances techniques, l'Élégante « Gino's Dream » de F.P. Journe est une montre qui parle à l'âme par son esthétique joyeuse et colorée. Elle incarne un hommage vibrant à un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire de la marque. Choisir cette montre, c'est porter un morceau d'histoire, célébrer l'innovation et l'audace esthétique dans un monde horloger souvent trop sérieux. C'est, sans doute, l'une des manières les plus éclatantes de garder le temps.

En conclusion, l'Élégante « Gino's Dream » est bien plus qu'une montre : c'est une déclaration, un morceau d'art au poignet, prête à ajouter un éclat de couleur et d'originalité à votre collection. Si vous cherchez une pièce qui allie parfaitement technologie et design, ne passez pas à côté de ce modèle exceptionnel.