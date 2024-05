Vivo dévoile sa nouvelle montre connectée Watch GT : le lancement est imminent !

Vivo a annoncé le lancement prochain de sa nouvelle montre connectée Watch GT en Chine. Ce wearable sera officiellement dévoilé aux côtés des smartphones Vivo S19 et S19 Pro lors d'un événement prévu à la fin du mois. Découvrez ce que nous savons déjà sur cette montre très attendue !

Un design élégant et des coloris variés

Peu de détails sur la Watch GT ont été révélés jusqu'à présent. Une affiche teaser (voir ci-dessous) partagée par Vivo sur Weibo montre une montre avec un cadran carré et une couronne rotative sur la droite du boîtier métallique. Les clients pourront choisir parmi quatre coloris : noir, bleu, rose et blanc.

Les trois premiers coloris semblent être dotés d'un bracelet en silicone, tandis que l'édition blanche arbore un bracelet en cuir. Ce choix de matériaux et de couleurs permet à chacun de trouver le modèle qui correspond le mieux à son style et à ses préférences.

Un design carré avec une couronne rotative

Quatre coloris au choix : noir, bleu, rose et blanc

Bracelets en silicone ou en cuir selon les versions

Des fonctionnalités avancées et une autonomie prometteuse

Selon les rumeurs, la montre connectée Vivo Watch GT prendrait en charge la technologie eSIM avec appels Bluetooth et des fonctionnalités d'intelligence artificielle telles que des rappels intelligents et des cadrans personnalisables. Il a également été suggéré que la batterie de la montre lui permettrait de fonctionner jusqu'à 21 jours avec le Bluetooth activé.

De plus, la montre serait résistante à l'eau jusqu'à 2 ATM, ce qui en fait un compagnon idéal pour les activités quotidiennes et les entraînements. Ces caractéristiques prometteuses placent la Watch GT comme un sérieux concurrent sur le marché des montres connectées.

Lancement imminent en Chine, disponibilité incertaine ailleurs

La montre connectée Vivo Watch GT sera lancée en Chine le 30 mai, date à laquelle ses spécifications complètes seront révélées. Le prix de ce nouveau wearable reste à déterminer. Il n'est pas non plus certain que l'entreprise prévoie de commercialiser cette montre sur d'autres marchés comme l'Amérique du Nord ou l'Europe.

Les clients de ces régions pourraient plutôt envisager un modèle comme l'Apple Watch Series 9. Cependant, si Vivo décide d'étendre la disponibilité de sa Watch GT, elle pourrait rapidement devenir une alternative intéressante pour ceux qui recherchent une montre connectée élégante, riche en fonctionnalités et dotée d'une excellente autonomie.

En attendant le lancement officiel de la Vivo Watch GT, les amateurs de montres connectées et les fans de la marque Vivo peuvent se réjouir de l'arrivée imminente de ce nouveau modèle prometteur. Avec son design soigné, ses caractéristiques avancées et sa batterie longue durée, cette montre a tous les atouts pour séduire un large public et se faire une place de choix sur le marché très concurrentiel des wearables.