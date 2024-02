Victoria Beckham dévoile sa première collection de montres en collaboration avec Breitling

La mode et l'horlogerie se rencontrent dans un mariage d'élégance et de précision. Victoria Beckham, icône de la mode et ancienne membre des Spice Girls, associe son sens esthétique raffiné à l'expertise suisse de Breitling pour créer une collection de montres qui promet de captiver les amateurs d'accessoires luxueux.

L'héritage de Breitling, un atout pour Victoria Beckham

Victoria Beckham a toujours eu un œil pour le luxe et le design intemporel. C'est cette passion qui l'a menée vers Breitling, une maison horlogère renommée célébrant ses 140 ans d'existence. Le patrimoine et les valeurs de la marque ont été des éléments déterminants dans sa décision de collaborer avec eux. « J'ai été très attirée par l'héritage de Breitling en tant que marque », confie-t-elle. Elle cherche dans chaque pièce de sa collection personnelle ce même sentiment durable, quelque chose qu'elle pourrait transmettre à ses enfants.

La collection Chronomat 36 Victoria Beckham est donc le fruit d'une réflexion approfondie sur la tradition horlogère alliée au goût moderne et élégant qui caractérise la designer britannique.

Un processus créatif rigoureux pour une collection unique

Loin de l'univers des podiums, la création d'une montre représente pour Victoria Beckham un nouveau défi créatif. Avec une surface bien plus restreinte que celle d'un vêtement, elle a découvert des contraintes spécifiques à l'horlogerie. Cela ne l'a pas empêchée d'être pleinement impliquée dans le processus créatif, travaillant main dans la main avec les experts de Breitling pour donner vie à sa vision.

Sa méthodologie s'apparente à celle qu'elle utilise pour ses collections prêt-à-porter : s'inspirer de son environnement et de ses expériences personnelles pour créer quelque chose d'unique et significatif.

Des couleurs audacieuses et des matériaux nobles

Dial en options bleu ou vert vif

Variante argentée ou Champagne selon le modèle choisi

Premier modèle en or jaune dans la gamme Chronomat moderne

C'est surtout le choix des couleurs et des matériaux qui rendent cette collection remarquable. La designer accorde beaucoup d'importance à la palette utilisée pour véhiculer les émotions souhaitées. Nous retrouvons cet souci du détail dans les quatre nuances exclusives développées par Breitling pour cette ligne.

L'introduction d'options en acier inoxydable et en or jaune ajoute encore à l'exclusivité du projet, avec notamment le premier modèle en or jaune venant enrichir la série Chronomat actuelle.

Technicité et exclusivité au cœur du Chronomat 36 Victoria Beckham

Cette série exclusive n'est pas seulement séduisante visuellement ; elle est également dotée du mouvement Calibre 10 certifié COSC, garantissant une fiabilité exceptionnelle. De plus, cette édition limitée reflète bien l'esprit d'exclusivité recherché par Victoria Beckham :