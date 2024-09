Venezianico Redentore Bellanotte : la haute horlogerie accessible à petit prix ?

Dans l’univers horloger, rares sont les marques capables de proposer une esthétique digne des plus grands noms à un prix abordable. Venezianico relève ce défi avec brio en présentant sa Redentore Bellanotte, un modèle qui pourrait bien redéfinir les standards de l’élégance accessible. Plongeons dans les détails de cette pièce qui fait déjà parler d’elle.

Un design qui ne laisse pas indifférent

La Venezianico Redentore Bellanotte s’impose d’emblée comme une pièce d’exception. Son boîtier de 40 mm de diamètre et 11,8 mm d’épaisseur offre une présence affirmée au poignet sans pour autant être envahissant. La finition soignée, avec son verre saphir bombé et sa lunette polie convexe, lui confère une allure légèrement bulbeuse qui ne manque pas de charme.

Mais c’est véritablement le cadran qui vole la vedette. Venezianico a réussi un tour de force en créant une œuvre d’art miniature qui n’a rien à envier aux pièces de haute horlogerie :

Une représentation nocturne de la place Saint-Marc à Venise en quatre couches

Un ciel en aventurine parsemé de feux d’artifice

Des bâtiments emblématiques en laiton plaqué rhodium

Un fond en nacre pour l’affichage de l’heure

Le souci du détail est impressionnant, rappelant les cadrans artisanaux de marques prestigieuses comme Louis Vuitton ou Vacheron Constantin, mais à une fraction du prix.

Une technique au service de l’art

Venezianico a su trouver le juste équilibre entre esthétique et fonctionnalité. Contrairement à certaines montres artistiques qui sacrifient la lisibilité au profit du design, la Redentore Bellanotte reste parfaitement lisible grâce à ses aiguilles alpha bleues et ses index minutés sur le rehaut poli.

Le fond du boîtier n’est pas en reste, arborant une gravure de l’église du Très Saint Rédempteur (Chiese del Santissimo Redentore) entourée de feux d’artifice, rappelant la Fête du Rédempteur qui commémore la fin de la peste en 1576.

Un mouvement surprenant

Au cœur de la Redentore Bellanotte bat un mouvement peu commun : le Seiko NH05A automatique. Habituellement réservé à des montres plus petites, ce calibre de 17,55 mm de diamètre offre des prestations intéressantes :

21 rubis

Remontage manuel et stop-seconde

Fréquence de 21 600 alternances par heure

Réserve de marche d’environ 50 heures

Ce choix de mouvement permet à Venezianico de maintenir un prix compétitif tout en offrant une fiabilité éprouvée.

Une expérience émotionnelle

La Venezianico Redentore Bellanotte ne se contente pas d’être une belle montre, elle raconte une histoire. Elle capture l’essence d’une Venise idéalisée, celle des cartes postales et des rêves romantiques. Même si cette vision peut différer de l’expérience réelle d’un touriste dans la cité des Doges, elle n’en reste pas moins captivante.

Porter cette montre, c’est avoir au poignet un petit morceau de l’âme vénitienne, une invitation permanente au voyage et à la rêverie.

Le verdict : un rapport qualité-prix exceptionnel

Avec la Redentore Bellanotte, Venezianico démontre qu’il est possible de proposer une montre au design sophistiqué et à la réalisation soignée sans pour autant atteindre des sommets tarifaires. Proposée à 655 euros sur bracelet cuir et 735 euros sur bracelet acier, cette pièce représente une opportunité rare d’acquérir une montre au cadran artistique digne des plus grandes maisons.

Bien sûr, on ne peut pas attendre le même niveau de finition qu’une montre à six chiffres, mais l’impact visuel et émotionnel est bien présent. La Venezianico Redentore Bellanotte s’impose comme une option séduisante pour les amateurs d’horlogerie à la recherche d’une pièce originale et abordable.

En proposant une telle montre à ce niveau de prix, Venezianico bouscule les codes de l’industrie et prouve que les petites marques ont encore de beaux jours devant elles. La Redentore Bellanotte est un exemple parfait de la façon dont l’innovation et la créativité peuvent démocratiser l’accès à des designs autrefois réservés à une élite fortunée.

Que vous soyez un collectionneur aguerri à la recherche d’une pièce originale ou un néophyte désireux de faire vos premiers pas dans l’horlogerie artistique, la Venezianico Redentore Bellanotte mérite assurément votre attention. Elle incarne à merveille le dicton « la beauté n’a pas de prix » en prouvant que, parfois, elle peut en avoir un très raisonnable.