Vacheron Constantin x Ora ïto : la montre en or à 37 000 € qui fait rêver les collectionneurs !

Une maison horlogère de prestige vient de dévoiler une édition limitée exceptionnelle, fruit d’une collaboration inattendue avec un designer de renom. Cette montre en or massif promet de devenir l’objet de convoitise des collectionneurs les plus exigeants. Découvrez pourquoi cette pièce unique risque de s’arracher en un temps record.

Un anniversaire célébré en grande pompe

Pour clôturer les célébrations du 20e anniversaire de sa collection Patrimony, la maison Vacheron Constantin frappe un grand coup. Elle dévoile une édition limitée à 100 exemplaires, conçue en collaboration avec le designer français Ora ïto. Cette pièce exceptionnelle marque l’apogée d’une série de lancements commémoratifs qui ont rythmé l’année.

L’or dans toute sa splendeur

La Patrimony Self-Winding édition limitée se distingue par son utilisation généreuse de l’or jaune 18 carats. Du boîtier au cadran en passant par les cornes, chaque élément visible de la montre est réalisé dans ce métal précieux. Le résultat est une pièce d’une élégance rare, baignée dans une chaude teinte dorée qui capte immédiatement le regard.

Un cadran hypnotisant

Le cadran de cette Patrimony est un véritable chef-d’œuvre d’orfèvrerie. Il présente un motif circulaire captivant, rehaussé par une zone externe convexe ornée d’une minuterie « perlée ». L’harmonie parfaite entre les index, les aiguilles, le logo et le guichet de date, tous en or, confère à la montre une allure à la fois luxueuse et minimaliste, empreinte d’un charme vintage indéniable.

Un mouvement manufacture à la hauteur

Au cœur de ce boîtier de 40 mm bat le calibre manufacture 2450 Q6. Ce mouvement automatique offre une réserve de marche généreuse de 40 heures et oscille à une fréquence de 28 800 alternances par heure, garantissant une précision optimale.

Un bracelet qui sublime l’ensemble

Pour parfaire cette création d’exception, Vacheron Constantin a opté pour un bracelet en cuir de veau bordeaux. Ce choix audacieux apporte une touche de contraste saisissante, sublimant l’éclat de l’or et renforçant le caractère unique de la montre.

Une exclusivité qui se paie

Compte tenu de sa rareté et de ses matériaux nobles, cette édition limitée est proposée au prix de 35 300 francs suisses, soit environ 37 000 euros. Un tarif qui reflète l’exclusivité de la pièce et son statut de future icône horlogère.

Une collaboration inattendue

L’association entre Vacheron Constantin, gardienne d’un savoir-faire horloger séculaire, et Ora ïto, figure de proue du design contemporain, peut surprendre de prime abord. Pourtant, c’est précisément cette rencontre improbable qui donne naissance à une montre d’une modernité intemporelle, parfaitement ancrée dans son époque tout en respectant les codes de la haute horlogerie.

Un investissement pour l’avenir ?

Limitée à seulement 100 exemplaires, cette Patrimony Self-Winding a toutes les chances de devenir un objet de collection très recherché. Son design unique, fruit d’une collaboration prestigieuse, couplé à sa rareté, en fait potentiellement un excellent investissement pour les amateurs éclairés.

Avec cette édition limitée, Vacheron Constantin réaffirme sa capacité à innover tout en restant fidèle à son héritage. Cette Patrimony Self-Winding incarne à la perfection la rencontre entre tradition horlogère et design contemporain. Pour les collectionneurs en quête d’une pièce véritablement exceptionnelle, alliant luxe, exclusivité et créativité, cette montre s’impose comme un incontournable. Une création qui transcende le simple garde-temps pour devenir une véritable œuvre d’art à porter au poignet.