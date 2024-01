Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date en platine : L’élégance horlogère réinventée

Dans l'univers de l'horlogerie de luxe, la sobriété et l'élégance ont longtemps régné en maîtres. Pourtant, Vacheron Constantin, avec son modèle Patrimony Retrograde Day-Date en platine et cadran saumon, apporte une touche d'excentricité raffinée qui bouscule les codes traditionnels du genre.

L'audace discrète de Vacheron Constantin

Connue pour son approche plutôt conservatrice du design horloger, Vacheron Constantin s'aventure rarement dans le territoire ludique et coloré que certains de ses concurrents explorent avec aisance. Cependant, le dernier né de la collection Patrimony démontre que la marque peut aussi flirter avec l'originalité. Son cadran saumon associé à un affichage bi-rétrograde du jour et de la date fait preuve d'une fantaisie certaine pour une maison vieille de 269 ans.

Avec un boîtier en platine – métal noble mais capricieux à travailler – ce garde-temps conserve une allure classique malgré son côté atypique. La finition est au rendez-vous, bien que quelques détails supplémentaires auraient pu être appréciés pour souligner davantage l'unicité du design.

Un porté affirmé sur le poignet

Avec ses 42.5mm de largeur, la montre Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date prend de l'ampleur au poignet, ce qui pourrait séduire ceux qui trouvent les montres habillées traditionnelles trop discrètes. En effet :

Les cornes larges de 22mm atténuent l'allure stricte souvent associée aux montres habillées.

La couronne petite et délicate équilibre parfaitement cette présence plus imposante.

Cependant, l'épaisseur de 9.7mm pourrait être jugée limite pour une montre considérée comme « habillée ». Heureusement, le design harmonieux entre le boîtier et le cristal saphir vient adoucir ce volume.

Un mouvement mécanique raffiné

Au cœur de cette montre bat le Calibre 2460 R31R7/3, un mécanisme complexe composant 276 parties et 27 joyaux. Malgré une réserve de marche perfectible de 40 heures seulement pour cette gamme de prix, le calibre reste impressionnant grâce à :

Sa finition conforme au prestigieux Poinçon de Genève , garantissant précision et excellence dans la fabrication.

Son rotor ouvert en or massif qui ajoute au spectacle visuel à travers le fond transparent.

L'esthétique n'est pas reléguée au second plan non plus sur cette pièce horlogère d'exception, alliant des éléments décoratifs subtils à des performances techniques hautement sophistiquées.

Finitions minutieuses et détails charmants

Le cadran ne manque pas d'attirer l'œil grâce à ses multiples finitions soignées. Les points appliqués marquant les minutes en périphérie du cadran sont un exemple remarquable du souci du détail propre à Vacheron Constantin. Les aiguilles bleues en forme de flèche ajoutent une touche d'éclat tout en fonctionnant selon un mécanisme rétrograde sophistiqué.

Pour parfaire cette création horlogère, le fermoir double pliant en platine 950 arbore des finitions surprenantes et porte un fragment stylisé de la croix maltaise emblématique. Quant au prix, non spécifié par Vacheron Constantin pour la référence 4000U/000P-H003, il avoisinerait les 70 000 dollars USD. Pour plus d'informations, les amateurs et collectionneurs sont invités à consulter directement le site web officiel de la marque.