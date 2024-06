Vacheron Constantin Overseas or rose cadran vert : le luxe se pare d’émeraude

Vacheron Constantin frappe fort avec sa nouvelle collection Overseas en or rose et cadran vert. Ces montres d’exception allient le raffinement de l’or rose à la profondeur envoûtante d’un cadran vert forêt. Découvrons en détail ces quatre nouveaux modèles qui réinventent l’élégance sportive de la ligne Overseas.

Quatre déclinaisons d’un mariage audacieux

La collection Vacheron Constantin Overseas or rose cadran vert se compose de quatre modèles :

Overseas Dual Time

Overseas Chronographe

Overseas Automatique 41 mm

Overseas Automatique 35 mm (version sertie)

Chaque montre arbore un boîtier en or rose 18 carats et un cadran vert forêt captivant.

Un design iconique sublimé par l’or rose

Caractéristiques communes à tous les modèles :

Boîtier Overseas reconnaissable en or rose 18 carats

Finitions alternant brossage et polissage

Lunette emblématique inspirée de la croix de Malte

Bracelet intégré en or rose avec système de changement rapide

Le poids conséquent de l’or est compensé par un excellent confort au porter, grâce aux cornes inclinées et à l’intégration parfaite du bracelet.

Un cadran vert aux multiples nuances

Le cadran de ces Vacheron Constantin Overseas or rose cadran vert offre un jeu de couleurs subtil :

Teinte dominante vert forêt

Reflets émeraude occasionnels

Touches d’olive sous certains angles

Cette variation de teintes apporte une profondeur fascinante au cadran.

Quatre mouvements manufacture de haute volée

Chaque modèle est animé par un calibre automatique in-house Vacheron Constantin :

Chronographe : Calibre 5200 (52h de réserve de marche)

Dual Time : Calibre 5110DT (60h)

Automatique 41 mm : Calibre 5100 (60h)

Automatique 35 mm : Calibre 1088/1 (40h)

Tous ces mouvements battent à 28 800 alt/h et bénéficient de finitions exceptionnelles.

Un choix pour chaque amateur de haute horlogerie

Points forts de chaque modèle :

Dual Time : layout unique et touches de rouge

Chronographe : complication sportive par excellence

Automatique 41 mm : épure élégante

Automatique 35 mm : version sertie de diamants

Un investissement dans l’excellence horlogère

Prix de la collection Vacheron Constantin Overseas or rose cadran vert :

Automatique 35 mm sertie : 58 500 USD

Automatique 41 mm : 60 500 USD

Dual Time : 75 500 USD

Chronographe : 79 500 USD

La nouvelle collection Vacheron Constantin Overseas or rose cadran vert incarne l’alliance parfaite entre sportivité et raffinement. Ces montres séduiront les amateurs de haute horlogerie en quête d’un garde-temps d’exception alliant matériaux nobles et complications sophistiquées. Le mariage de l’or rose et du vert forêt apporte une touche de chaleur et d’originalité à la ligne Overseas, tout en conservant son ADN sportif-chic. Que vous soyez attiré par la polyvalence de la Dual Time, la sportivité du Chronographe ou l’élégance pure des modèles Automatiques, ces Vacheron Constantin Overseas sauront combler les collectionneurs les plus exigeants.