Vacheron Constantin lance un programme de montres certifiées d’occasion en collaboration avec Watchfinder

La prestigieuse Maison Vacheron Constantin, symbole d’excellence horlogère depuis près de 270 ans, dévoile son nouveau programme mondial de montres certifiées d’occasion. En partenariat avec Watchfinder, acteur reconnu du marché secondaire des montres de luxe, cette initiative vise à offrir aux collectionneurs une garantie de qualité et d’authenticité pour les modèles de la marque.

Un programme mondial pour les montres certifiées d’occasion

Avec ce lancement, Vacheron Constantin confirme son engagement à assurer la longévité et la valeur de ses garde-temps. Ce programme de montres certifiées d’occasion (ou Certified Pre-Owned, CPO) permet aux clients d’acquérir des modèles Vacheron Constantin vérifiés par les experts de la marque et certifiés comme étant en parfait état. Chaque montre d’occasion bénéficie d’une garantie internationale de deux ans, d’un passeport numérique retraçant son historique et d’une lettre de garantie CPO. Cette offre complète est présentée dans une pochette dédiée et scellée, témoignant de l’engagement de la Maison pour l’authenticité et la qualité.

Ce programme, en collaboration avec Watchfinder, permet également à la Maison de renforcer son réseau mondial de distribution tout en offrant une nouvelle expérience aux collectionneurs souhaitant acquérir des pièces d’occasion en toute confiance. Pour une marque de luxe comme Vacheron Constantin, ce partenariat avec un acteur majeur du marché secondaire est un gage de transparence et de sécurité pour les acheteurs.

Un service de restauration unique pour les modèles historiques

Avec cette initiative, Vacheron Constantin garantit également un service de restauration et de réparation pour tous les modèles produits depuis 1755, année de la fondation de la Maison. Ce service exclusif est rendu possible grâce à l’exceptionnel département de restauration de la marque, qui dispose des outils, des machines et des documents d’archives nécessaires pour entretenir ou restaurer chaque modèle de la collection Vacheron Constantin.

Le département de réparation utilise des composants d’origine et des techniques artisanales transmises de génération en génération. Que le modèle date du XVIIIe siècle ou soit plus récent, les experts de Vacheron Constantin sont en mesure de lui redonner vie, dans le respect des standards de la Maison. Ce niveau d’expertise unique dans le domaine horloger contribue à faire de Vacheron Constantin un véritable gardien de l’histoire horlogère.

Un programme de reprise pour les collectionneurs de montres

Outre la possibilité d’acquérir des montres d’occasion certifiées, le programme CPO inclut également une option de service de reprise, permettant aux clients d’échanger leurs anciens modèles contre de nouveaux garde-temps. Cette offre est pensée pour les collectionneurs souhaitant renouveler leur collection tout en valorisant leurs montres existantes. La Maison propose ainsi une alternative attractive aux ventes traditionnelles de montres d’occasion, offrant aux clients un accès direct à des modèles récents avec la garantie de qualité Vacheron Constantin.

De plus, les nouveaux modèles Vacheron Constantin achetés par le biais de ce programme peuvent bénéficier d’une garantie étendue de huit ans, renforçant la confiance des clients et la valeur à long terme de leur acquisition.

Une initiative durable et un engagement envers l’avenir de l’horlogerie

Ce programme de montres certifiées d’occasion reflète l’engagement de Vacheron Constantin en matière de durabilité et de valorisation des modèles anciens. En offrant des options d’achat et de restauration pour les montres d’occasion, la Maison promeut une approche responsable de la consommation, tout en permettant à ses clients de continuer à profiter de garde-temps iconiques sans cesse renouvelés.

Pour les amateurs d’horlogerie, cette initiative est une opportunité rare de posséder des montres de collection au patrimoine riche, tout en ayant la garantie d’une qualité optimale. Grâce à son partenariat avec Watchfinder, Vacheron Constantin ouvre un nouveau chapitre dans l’univers du luxe et de la collection, en phase avec les tendances du marché et les attentes d’une clientèle en quête de valeur et de longévité.

Vacheron Constantin : une Maison pionnière au service de l’excellence horlogère

Avec ce programme de montres certifiées d’occasion, Vacheron Constantin se positionne une fois de plus comme un acteur incontournable de l’horlogerie de luxe. En célébrant son héritage et en offrant une sécurité d’achat aux collectionneurs de modèles anciens, la Maison renforce sa position de référence dans le monde de l’horlogerie. Ce programme témoigne de la capacité de la marque à innover tout en restant fidèle à ses valeurs d’excellence et de savoir-faire artisanal, qui ont fait sa renommée à travers les siècles.

En élargissant son offre, Vacheron Constantin répond aux besoins évolutifs de ses clients tout en préservant l’intégrité et la qualité de ses pièces. Avec cette initiative, la Maison montre que l’horlogerie de luxe peut évoluer sans renoncer à l’authenticité, offrant ainsi une nouvelle dimension à l’art de la collection de montres d’exception.