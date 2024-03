Vacheron Constantin et le Met s’associent pour créer des montres inspirées des plus grandes œuvres d’art

En collaboration avec le Metropolitan Museum of Art, Vacheron Constantin offre à ses clients VIP l'opportunité unique de porter à leur poignet une reproduction ultra-rare d'une des pièces maîtresses du musée, alliant prouesse visuelle et technique.

Un partenariat artistique d'exception

Cette initiative permet à une élite de posséder une œuvre du Metropolitan Museum of Art minutieusement reproduite sur le cadran d'une montre grâce à la peinture émaillée. Suivant l'exemple de la collaboration précédente avec le Louvre à Paris, Vacheron Constantin repousse les limites de l'art horloger en fusionnant l'histoire de l'art avec l'artisanat d'exception.

Choix d'œuvre : Presque toute pièce d'art du musée peut être choisie, avec certaines restrictions liées aux droits d'auteur sur les œuvres modernes et religieuses.

: Presque toute pièce d'art du musée peut être choisie, avec certaines restrictions liées aux droits d'auteur sur les œuvres modernes et religieuses. Exclusivité : Après l'achat, l'œuvre choisie bénéficie de cinq ans d'exclusivité, garantissant qu'aucun autre client ne pourra sélectionner le même point focal sur la même peinture.

La maîtrise de l'émail Grisaille

Les artisans de Vacheron Constantin sont capables de recréer des chefs-d'œuvre de la peinture, comme le célèbre tableau impressionniste de 1889 de Van Gogh, Un champ de blé avec cyprès, sur un cadran de seulement quelques millimètres. Cette technique requiert un talent extraordinaire et une précision sans égale, faisant de chaque montre une pièce d'art inestimable.

Technique : Peinture émaillée avec une précision extrême, utilisant un pinceau de la taille d'un cheveu.

: Peinture émaillée avec une précision extrême, utilisant un pinceau de la taille d'un cheveu. Tarifs : Bien que non divulgués, les prix de ces pièces se situent dans une fourchette allant de six à sept chiffres.

Une expérience exclusive pour les acheteurs

Acquérir l'une de ces montres exceptionnelles offre également une visite privée du Met avec ses experts et conservateurs, ainsi qu'un voyage à Genève pour rencontrer les maîtres horlogers et artisans de Vacheron Constantin. Cette expérience unique souligne l'engagement de la marque envers l'excellence et l'art de vivre de luxe.

Visite du Met : Accompagné par des spécialistes pour une immersion dans l'art et l'histoire.

: Accompagné par des spécialistes pour une immersion dans l'art et l'histoire. Découverte de la manufacture : Rencontre avec les artisans derrière la création de ces garde-temps uniques.

Une collaboration tournée vers l'avenir

Au-delà de la création de montres d'exception, le partenariat entre Vacheron Constantin et le Met comprendra un programme d'artiste en résidence et d'autres initiatives éducatives. Ces projets futurs visent à enrichir la connaissance et l'appréciation de l'art à travers le temps, démontrant l'engagement des deux institutions en faveur de la culture et de l'éducation artistique.

Programme d'artiste en résidence : Une initiative visant à soutenir et promouvoir le talent artistique.

: Une initiative visant à soutenir et promouvoir le talent artistique. Initiatives éducatives : Des projets conçus pour approfondir la compréhension et l'appréciation de l'art.

La collaboration entre Vacheron Constantin et le Met est une célébration de l'art, de l'histoire et de l'artisanat horloger. Elle offre une rare opportunité de fusionner le temps et l'art de manière unique, incarnant l'excellence à travers des créations qui transcendent l'ordinaire pour devenir de véritables icônes culturelles et horlogères.