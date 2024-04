Vacheron Constantin dévoile ses dernières nouveautés à Watches & Wonders 2024

Emblème du raffinement technique et de l'élégance sophistiquée, Vacheron Constantin a présenté ses dernières créations horlogères à Watches & Wonders Genève 2024. Voici le détail complet de ces nouveautés exceptionnelles.

La collection Overseas s'enrichit

Continuant à enrichir sa populaire collection Overseas, Vacheron Constantin a introduit une nouvelle couleur de cadran : le vert sunburst. Ce vert chic et apaisant est mis en valeur par une finition satinée, tandis qu'un rehaut fini velours ajoute de la dimension au visage de la montre. Disponible en différentes tailles, incluant un boîtier fin de 35 mm, une option de 41 mm avec date, un modèle dual time et un chronographe, ainsi que quatre déclinaisons en or rose.

Traditionelle Tourbillon Chronographe

Cette montre de collection, entièrement composée de platine, du boîtier à la couronne en passant par le cadran et la boucle, ainsi que les coutures sur son bracelet, est propulsée par le calibre maison 3200 avec une réserve de marche de 65 heures. Combinant la puissance d'un mouvement chronographe monopoussoir avec l'élégance d'un tourbillon, ce garde-temps incarne deux des complications les plus raffinées en horlogerie. Le cage du tourbillon, située à la position 12 heures, s'inspire de la croix maltaise emblématique de la Maison. Limitée à seulement 50 exemplaires, cette pièce rejoint la prestigieuse Collection Excellence Platine.

Patrimony Moon Phase Retrograde

Disponible en trois nouvelles variantes, la Patrimony Moon Phase Retrograde est équipée de cadrans argentés antiques au fini sunburst. Alignée sur son esthétique élégante, la nouvelle gamme comprend un modèle de 42,5 mm de large avec affichage de la date et deux options à remontage manuel dans un boîtier slim de 39 mm. Encadrées en or blanc 18k ou en or rose 5N, les index et les aiguilles sont en matériel ton sur ton qui rehausse son style rétro.

Le modèle plus grand met en avant un affichage de la phase de lune sur la périphérie inférieure du cadran, tandis que les jours du mois ornent la partie supérieure du visage de la montre. Les variantes plus petites présentent un look minimaliste avec uniquement ses index et ses aiguilles des heures et des minutes. Deux couleurs chics sont proposées, avec le vert Olive disponible pour les deux options, tandis que la sangle bleu Azur est uniquement disponible avec le modèle en or rose de 39 mm.

Montre concept Yiqing Yin Egerie

Réalisée en collaboration avec le talent « One of Not Many » Yiqing Yin, cette nouvelle montre concept combine l'essence de la haute horlogerie, de la parfumerie et de la haute couture. Ornée de 92 diamants, cette montre éblouissante présente une structure en or rose 18k 5N qui complète élégamment son cadran en nacre aux teintes violettes et à la texture plissée.

L'attrait de cette montre réside dans son bracelet à motif lilas, spécialement conçu avec un parfum original. Ce parfum, formulé au sein du bracelet brodé, libère un arôme à chaque mouvement du poignet.

Montre haute joaillerie Grand Lady Kalla

Vacheron Constantin ouvre un nouveau chapitre de sa série Grand Lady Kalla. Cette nouvelle sortie comprend une montre entièrement pavée de diamants et un sautoir à glands, offrant diverses possibilités de style. Son design est à la fois une adaptation et un hommage à l'emblématique Kalla, introduite pour la première fois dans les années 1980. La montre elle-même est soigneusement assemblée avec 131 diamants, tandis que le sautoir comprend 268 diamants.

Pour plus d'informations sur la disponibilité et les prix de chaque modèle, rendez-vous sur le site officiel de Vacheron Constantin.