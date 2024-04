Vacheron Constantin dévoile la Traditionnelle Tourbillon Chronographe Collection Excellence Platine

Une pièce complexe et éblouissante développée spécialement pour les collectionneurs de la marque, en édition limitée à 50 exemplaires.

Un nouveau chef-d'œuvre horloger

Chaque année, à l'occasion du salon Watches and Wonders, Vacheron Constantin nous gratifie d'une ou deux pièces exceptionnelles qui mettent en lumière le magnifique savoir-faire horloger de la marque. Cette année, elle présente l'incroyable Traditionnelle Tourbillon Chronographe, intégrée à l'exclusive Collection Excellence Platine. Cette édition limitée à 50 pièces a été créée spécifiquement pour les collectionneurs. Il s'agit d'une version très exclusive du Traditionnelle Tourbillon Chronographe lancé pour la première fois en 2020, combinant un tourbillon avec un chronographe monopoussoir pour des résultats stupéfiants.

La Collection Excellence Platine

La Collection Excellence Platine est une série exclusive qui propose des versions en platine des meilleures pièces de la marque. Ces montres se distinguent facilement grâce à leur boîtier en platine, leur cadran en platine massif et les fils de platine utilisés pour le bracelet en cuir bleu. Un bel exemple est l'Historiques American 1921 en platine, sortie en 2021. J'ai eu l'occasion d'admirer cette montre et sa beauté m'a absolument captivé. Cette année, nous avons également vu la sortie de la Traditionnelle Chronographe à Rattrapante, une autre pièce remarquable qui illustre le caractère spécial de cette collection exclusive.

Les détails de la Traditionnelle Tourbillon Chronographe

Le modèle 2024 de la Traditionnelle Tourbillon Chronographe arbore un boîtier échelonné en platine 950 de 42,5mm avec un fond cannelé et une épaisseur de seulement 11,7mm. Le cadran sablé en platine affiche la marque « Pt950 » entre 4 et 5 heures. La périphérie du cadran comporte une échelle tachymétrique et une piste des minutes extrêmement raffinées. Les index appliqués en or blanc 18K s'intègrent parfaitement à cette piste des minutes.

Mais l'attraction principale du cadran est sans aucun doute le tourbillon à 12 heures, avec sa cage en forme de croix de Malte, l'un des tourbillons les plus beaux que j'ai jamais vus. Le compteur du chronographe monopoussoir de 45 minutes se trouve à 3 heures, et l'indicateur de réserve de marche est situé à 6 heures. Les détails comme les sous-cadrans encastrés dans le cadran en platine ressortent magnifiquement, et le logo de la marque est placé à 9 heures pour équilibrer le design.

Le calibre maison Vacheron Constantin 3200

Le calibre 3200, développé en interne par Vacheron Constantin pour le 260ème anniversaire de la marque en 2015, est visible à travers le fond du boîtier. Ce mouvement à remontage manuel comprend 292 composants, fonctionne à une fréquence de 18 000vph, possède 39 rubis et offre une réserve de marche de 65 heures. Le finissage est impeccable, avec des ponts ornés de Côtes de Genève et plusieurs composants aux bords anglés à la main. Le pont supérieur de la cage du tourbillon est poli miroir, un processus qui nécessite 11 heures de travail manuel pour être parfaitement achevé.

Considérations finales sur ce nouveau modèle

La nouvelle Traditionnelle Tourbillon Chronographe est équipée d'un bracelet en cuir d'alligator bleu avec une boucle déployante en platine, cousue à la main avec du fil de platine et de soie. C'est encore une preuve de l'attention méticuleuse aux détails de la marque.

Bien que destinée à un groupe restreint de collectionneurs fortunés, cette montre démontre l'incroyable niveau de savoir-faire de Vacheron Constantin.

Vacheron Constantin produira 50 exemplaires de cette édition limitée spéciale. Le prix de cette pièce d'exception est disponible sur demande uniquement. Cependant, il ne fait aucun doute que les collectionneurs intéressés par cette montre sont moins préoccupés par le prix que par la joie d'ajouter cet objet à leur collection, quel que soit le coût nécessaire. Et qui pourrait les blâmer ? C'est une pièce magnifique.

Pour plus d'informations, visitez le site officiel de Vacheron Constantin. Partagez vos impressions sur cette nouvelle Traditionnelle Tourbillon Chronographe Collection Excellence Platine dans la section des commentaires.