Vacheron Constantin dévoile la montre la plus compliquée au monde

Le nouveau chef-d'œuvre de Vacheron Constantin, la Berkley Grand Complication, brise tous les records avec ses 63 complications, surpassant le record mondial précédemment détenu par la marque pendant neuf ans.

Une prouesse horlogère sans précédent

Présentée à Watches & Wonders, la Berkley Grand Complication de Vacheron Constantin s'impose comme la montre mécanique la plus complexe jamais produite. Commandée spécialement par W. R. Berkley, magnat américain de l'assurance et président du conseil d'administration de l'Université de New York, cette pièce unique est destinée à devenir un véritable symbole de luxe et de précision extrême. Avec ses 63 complications, elle a nécessité 11 ans de conception et plus d'un an d'assemblage.

63 complications, un record mondial

Conception de 11 ans et assemblage minutieux de plus d'un an

Une première mondiale : le calendrier perpétuel chinois

La Berkley Grand Complication est également la première montre mécanique à intégrer un calendrier perpétuel traditionnel chinois, précis jusqu'en 2200. Ce calendrier complexe suit les signes du zodiaque, le yin et le yang, et d'autres anomalies. Cet exploit, combiné à une complication astronomique qui trace le ciel nocturne calibré pour Shanghai, renforce le statut de cette montre comme une merveille technique et culturelle.

Intégration d'un calendrier perpétuel chinois

Complication astronomique liée à Shanghai

Des complications fascinantes et diversifiées

En plus du calendrier perpétuel chinois, la montre inclut une variété impressionnante de complications horlogères, telles qu'un chronographe à roue à colonnes avec une précision au cinquième de seconde, un autre chronographe à rattrapante, plusieurs totalisateurs de chronographe, un calendrier perpétuel grégorien, l'équation du temps, le temps sidéral, une phase de lune précise sur plus de mille ans, des indicateurs de la durée du jour et de la nuit, plusieurs alarmes avec complications de silence, et un carillon Westminster avec cinq gongs et cinq marteaux.

Plus de 50 complications en plus du calendrier chinois

Design et finitions d'exception

Un assemblage d'exception chez Les Cabinotiers

Fabriquée en or blanc et pesant plus de deux livres (960 grammes), la Berkley Grand Complication mesure 90,8 mm de diamètre et 50,55 mm d'épaisseur. Ses 2 877 composants, montés sur 245 rubis, glissent avec une précision inégalée, chacun fini à la main dans l'atelier de haute couture horlogère de Vacheron Constantin, Les Cabinotiers. Cette division est reconnue pour son innovation et sa créativité, continuant la tradition des cabinotiers du 18ème siècle, ces horlogers qui travaillaient dans les « cabinets » des ateliers horlogers de Genève.