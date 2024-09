US Open 2024 : Les montres de luxe qui font vibrer les courts

Le US Open 2024 n’est pas seulement un spectacle de tennis d’exception, c’est aussi une vitrine pour les plus belles créations horlogères. Des légendes retraitées aux étoiles montantes, les joueurs rivalisent d’élégance au poignet. Plongée dans un monde où la précision du jeu se mêle à celle du temps.

Roger Federer : L’or au poignet avec la Rolex Daytona « Le Mans »

La légende suisse a fait sensation avec la très convoitée Rolex Daytona « Le Mans » en or jaune. Ce modèle, remplaçant discret de l’édition spéciale du 60e anniversaire, n’avait été aperçu que furtivement lors du salon Watches & Wonders. Federer, collectionneur Rolex de longue date, confirme son statut d’icône du style jusque dans les tribunes.

Jessica Pegula : L’audace avec De Bethune

La numéro 6 mondiale affiche son goût pour l’horlogerie d’avant-garde avec une De Bethune DB28XS Purple Rain. Ce choix audacieux révèle une connaissance pointue du monde horloger, loin des sentiers battus des marques traditionnellement associées au tennis.

Jannik Sinner : La force tranquille de la Rolex Submariner

Le jeune prodige italien, actuellement numéro 1 mondial, arbore une classique Rolex Submariner Date bicolore à cadran bleu. Un choix qui allie élégance intemporelle et robustesse, parfait pour un champion en devenir.

Andrey Rublev : La technicité Bulgari

Malgré son élimination précoce, le joueur russe a brillé avec sa Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Skeleton Ceramic. Ce garde-temps ultra-technique démontre l’attrait croissant des joueurs pour des pièces horlogères complexes et avant-gardistes.

Tommy Paul : Encore De Bethune

L’Américain confirme la popularité grandissante de De Bethune chez les tennismen avec une DB28XS Starry Seas. Ce modèle, alliant innovation technique et design audacieux, semble avoir conquis le cœur des joueurs en quête d’originalité.

Naomi Osaka : La collaboration TAG Heuer

Bien que son parcours ait été écourté, Osaka a pu mettre en avant sa collaboration avec TAG Heuer. Son Aquaracer Limited Edition, co-designée par la joueuse, arbore un cadran vert tendance, preuve de son flair pour le style.

Donna Vekic : La fidélité à F.P. Journe

La joueuse croate affiche sa passion pour F.P. Journe avec une Elegante 40 turquoise. Ce choix démontre une appréciation pour l’horlogerie fine et indépendante, loin des marques plus commerciales.

Serena Williams : L’élégance Audemars Piguet

Même depuis les tribunes, Serena Williams continue d’impressionner avec une Audemars Piguet Code 11.59 Blue Tourbillon. Ce modèle sophistiqué, avec son boîtier en céramique bleue et son mouvement squelette, illustre parfaitement le goût raffiné de la championne.

Le US Open 2024 prouve une fois de plus que le tennis et l’horlogerie de luxe forment un duo gagnant. Des modèles classiques aux pièces d’exception, les montres portées par les joueurs racontent une histoire de passion, de précision et d’élégance. Elles reflètent non seulement le statut des athlètes mais aussi leur personnalité et leur goût pour l’excellence, sur et en dehors des courts.

Alors que le tournoi touche à sa fin, une chose est sûre : la bataille pour le titre du meilleur joueur se joue autant sur les courts que sur les poignets. Et dans ce jeu-là, chaque joueur semble déterminé à marquer des points avec style et originalité.