Universal Genève célèbre l’anniversaire du Polerouter SAS avec des éditions uniques

Pour marquer les 70 ans du premier vol transpolaire de Scandinavian Airlines System (SAS), Universal Genève ressuscite le mythique Polerouter avec trois nouveaux modèles exceptionnels. Cet hommage réintroduit l’esthétique iconique de la marque et honore la montre qui accompagnait les équipages SAS lors de ce vol historique en 1954. Découvrez ces éditions spéciales qui annoncent le renouveau d’une marque légendaire.

Universal Genève et le retour de la Polerouter pour une occasion spéciale

La première montre Polerouter a vu le jour en 1954, conçue pour équiper les équipages de SAS lors du tout premier vol transpolaire commercial. Aujourd’hui, Universal Genève, relancée après son acquisition par Breitling et son groupe en 2023, dévoile trois éditions uniques de la Polerouter pour célébrer cet événement marquant de l’aviation. Ces montres ont été présentées à Copenhague le 15 novembre 2024, suscitant une attention particulière dans le monde de l’horlogerie.

Le Polerouter : une montre de légende née pour l’exploration polaire

En 1954, SAS a équipé son équipage d’une montre résistante, conçue pour répondre aux exigences d’un vol à travers le pôle Nord. Cette montre, nommée initialement « Polarouter », devait répondre à des critères stricts : antichoc, antimagnetique, étanche, et d’une grande précision. Universal Genève a été choisie pour relever le défi, et c’est le jeune designer Gérald Genta qui a conçu le modèle iconique qui allait devenir le Polerouter. Son design innovant et fonctionnel répondait aux attentes élevées de SAS et est depuis devenu une référence dans l’histoire horlogère.

Les montres Polerouter de l’époque se distinguaient par une configuration unique : un anneau de tension fixé au verre avec des marqueurs d’heures, et un cadran bombé pour protéger le mouvement. Ce design, breveté en 1953, offrait un effet tridimensionnel impressionnant pour l’époque. La montre a été renommée Polerouter en 1956 pour mieux convenir au marché américain, marquant le début de son succès international.

Les nouvelles éditions Polerouter SAS Tribute : trois modèles uniques en or blanc, or rouge et acier

Pour célébrer l’anniversaire du vol transpolaire de SAS, Universal Genève lance trois éditions uniques : une version en or blanc avec un cadran bleu et bracelet en or, une version en or rouge avec cadran noir et bracelet en cuir, et un modèle en acier inoxydable avec un cadran argenté et bracelet en cuir. Ces montres sont fabriquées à partir de nouveaux composants, mais conservent un calibre historique restauré, respectant ainsi l’esprit de l’époque tout en offrant une fiabilité moderne.

Les trois montres disposent d’un boîtier de 35mm de diamètre, avec une épaisseur de 9,95mm et une longueur corne à corne de 45,4mm. Bien que leur étanchéité soit limitée à 50 mètres, elles sont dotées d’un verre saphir bombé et antireflet, offrant une protection supérieure à celle du plexiglas des modèles d’origine. Les cadrans sont rehaussés de logos modernes et historiques de SAS, positionnés au-dessus de six heures, avec des aiguilles en or 18k sur chaque modèle.

Un bracelet exclusif signé Laurent Jolliet pour le modèle en or blanc

Le modèle en or blanc se distingue par son bracelet unique, réalisé par Laurent Jolliet, l’un des derniers artisans chaînistes de Suisse. Ce bracelet en or blanc, inspiré des créations originales d’Universal Genève, combine tradition et innovation avec une finesse d’exécution remarquable. Chaque maillon est conçu avec une précision extrême, rappelant à la fois un bracelet de montre et une armure médiévale. Cette pièce exceptionnelle témoigne du désir de la marque de perpétuer un artisanat rare et sophistiqué.

Le calibre Microtor : une prouesse horlogère à l’honneur

Dans les années 1950, Universal Genève a innové avec l’introduction du calibre Microtor, un mouvement automatique ultrafin de seulement 4,1mm d’épaisseur, une prouesse pour l’époque. Ce calibre utilise un rotor intégré entre la platine et les ponts, réduisant la hauteur tout en offrant une réserve de marche de deux jours. Bien que les nouveaux modèles Polerouter SAS Tribute possèdent un fond de boîtier plein pour rester fidèles aux modèles historiques, le mouvement est minutieusement restauré pour garantir précision et performance.

Les connaisseurs pourront apprécier la subtilité de ce mouvement emblématique, qui offre une touche rétro tout en respectant les standards modernes. Le Microtor symbolise l’ingéniosité horlogère d’Universal Genève et son attachement à des mouvements fiables et performants.

À l’horizon 2026 : Universal Genève prépare son grand retour

Ces éditions uniques Polerouter SAS Tribute marquent le début d’une nouvelle ère pour Universal Genève, qui se prépare à lancer une collection régulière en 2026. Dirigée par Georges Kern, Universal Genève s’attache à recréer un catalogue ambitieux comprenant des mouvements maison, des ateliers spécialisés, et un service après-vente de qualité. Ces efforts visent à repositionner la marque parmi les références de l’horlogerie de luxe, au-dessus de l’offre standard de Breitling.

Alors que l’horlogerie de luxe est un marché compétitif, Universal Genève adopte une stratégie de relance progressive, préservant son patrimoine tout en intégrant des innovations modernes. Avec un tel investissement, le public peut s’attendre à une collection haut de gamme qui mêlera l’héritage de la marque à une production de haute qualité.

Comment obtenir une Polerouter SAS Tribute ?

Les éditions en or rouge et en acier rejoindront les archives d’Universal Genève, tandis que le modèle en or blanc sera proposé aux enchères en mai 2025, une opportunité rare pour les collectionneurs d’acquérir un morceau d’histoire horlogère. Les passionnés devront patienter jusqu’à fin 2026 pour découvrir la première collection régulière d’Universal Genève depuis sa relance, qui promet de renouer avec la créativité et l’audace des années passées.

Ces nouvelles éditions uniques Polerouter SAS montrent le potentiel d’Universal Genève pour réintégrer le marché avec des créations sophistiquées et ancrées dans l’histoire. Pour ceux qui souhaitent suivre cette renaissance, rendez-vous sur le site officiel de la marque pour plus d’informations et pour rester informé des prochaines sorties.