UNIMATIC dévoile un trio de montres tout en noir : innovation et style intemporel

La maison horlogère UNIMATIC lance trois nouveaux modèles entièrement noirs, alliant esthétique minimaliste et technicité. Découvrez les nouveaux visages de la collection avec des caractéristiques remarquables et des bracelets en daim noir inédits.

Les nouveaux modèles en détail

UNIMATIC, connue pour son approche minimaliste de l'horlogerie, élargit son portfolio avec trois nouvelles montres qui embrassent pleinement le noir. Ces modèles, nommés Modello Uno U1S-8BB, Modello Due U2S-8BB et Modello Quattro U4S-8BB, ne sont pas seulement des montres ; ce sont des déclarations de style.

Modello Uno U1S-8BB : la montre de plongée professionnelle

Boîtier de 40 mm avec une résistance à l'eau de 300 mètres .

avec une résistance à l'eau de . Design épuré et professionnel, parfait pour ceux qui cherchent une montre à la fois fonctionnelle et élégante.

Modello Due U2S-8BB : l'élégance du champ de bataille

Moins imposant que le Modello Uno, le Modello Due offre :

Un boîtier de 38 mm , adapté pour un usage quotidien tout en restant robuste.

, adapté pour un usage quotidien tout en restant robuste. Un design sans fioritures, fidèle à son esprit de montre de terrain.

Modello Quattro U4S-8BB : robustesse militaire

Ce modèle partage le même diamètre de boîtier que le Modello Uno mais se distingue par son caractère résolument militaire :

Un boîtier conçu pour résister aux environnements les plus exigeants.

Une allure qui s'accorde avec les amoureux de montres tactiques et fonctionnelles.

Construction et matériaux

Les trois modèles sont construits en acier inoxydable avec un revêtement DLC (Diamond-Like Carbon) noir et une finition brossée. Cette technique non seulement protège la montre mais lui confère aussi un aspect visuellement saisissant.

Mouvement et précision

Chaque montre est équipée d'un mouvement suisse SW200-1 b, célèbre pour sa précision et sa fiabilité. Ces montres offrent :

Un battement à 28 800 alternances par heure.

Une réserve de marche moyenne de 41 heures, vous permettant de la porter avec confiance au quotidien sans nécessité de remontage fréquent.

Disponibilité et édition limitée

Ces montres seront disponibles en édition limitée à 99 exemplaires chacune, exclusivement sur le site officiel de UNIMATIC. Ce lancement est prévu pour le 9 mai à 17h CET (11h EST), offrant ainsi aux amateurs de montres une opportunité unique de posséder une pièce rare et élégante.

Pourquoi choisir une montre UNIMATIC tout en noir ?

Opter pour une montre UNIMATIC noire, c'est choisir l'élégance discrète, la robustesse et la performance. Ces montres sont parfaites pour ceux qui recherchent un style affirmé et une montre capable de les accompagner dans toutes leurs aventures.

En résumé, les nouveaux modèles tout en noir de UNIMATIC ne sont pas simplement des montres ; ils sont le reflet d'une philosophie où design minimaliste et performance technique se rencontrent pour créer des pièces uniques, robustes et intemporelles. Une invitation à explorer le temps avec style et assurance.