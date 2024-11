Dans l’édition de cette semaine de la rubrique « What’s Selling Where » de Hodinkee, découvrez une sélection de montres de collection fascinantes, dont une Rolex Explorer avec provenance militaire, une rare Patek Philippe Calatrava à cornes « scroll lug », et une Audemars Piguet vintage audacieuse avec cadran incrusté de rubis et de diamants. Zoom sur ces garde-temps d’exception et leurs histoires uniques.

Rolex Explorer de 1957, réf. 6610, avec provenance RAF

Cette Rolex Explorer réf. 6610 de 1957 est un modèle rare et historiquement important, produit entre 1955 et 1959. Bien que cette référence soit moins connue que la légendaire 1016, elle possède des détails uniques comme le cadran avec anneau chapitre et les inscriptions « OCC » à 6 heures. Cet exemplaire particulier se distingue par son passé militaire : il appartenait au Warrant Officer Leonard Hall, navigateur de la Royal Air Force. Le garde-temps, offert par le Sheikh d’Oman, est accompagné de documents, dont des carnets de vol et une lettre de son fils.

Où et quand : Hanson Ross November Antiques, Collectables, Jewellery, Wine & Spirits auction, le 8 novembre.

Estimation : £8,000 à £12,000.

Rolex Zephyr de 1967, réf. 1008, avec boîte et papiers

Le modèle Rolex Zephyr reste une curiosité parmi les collectionneurs de Rolex, avec son cadran croisé et sa lunette facettée distincte. Ce modèle, dans un état exceptionnel et accompagné de son coffret et de ses papiers d’origine, est devenu rare à trouver en parfait état. La Zephyr présente un style unique et original, sans doute une des raisons pour lesquelles elle est restée inchangée par Rolex depuis sa création.

Où et quand : Enchères sur Loupe This jusqu’au 5 novembre.

Prix actuel : 4 550 $.

Patek Philippe Calatrava 1952, réf. 1491R, en or rose avec cornes « scroll lug »

La Patek Philippe Calatrava réf. 1491, avec ses cornes en forme de volutes, est une montre très recherchée pour son design unique et sa production limitée d’environ 400 exemplaires entre 1940 et 1965. Cet exemplaire en or rose dispose d’aiguilles centrales, une rareté confirmée par un extrait des archives de Patek Philippe. Bien que le cadran ait été remplacé lors d’un entretien par Patek, ce qui peut être un inconvénient pour certains collectionneurs, le prix reflète cet aspect.

Où et combien : En vente chez Collectability, 24 500 $.

Cartier Cintrée « Mid-Size » de 1979

Le modèle Cintrée de Cartier est une pièce emblématique, mais ici, c’est une version mi-taille de 1979 qui est en vente, une rareté encore plus difficile à trouver. Par rapport à la taille « jumbo », cette version est plus élégante sur le poignet et conserve la forme incurvée caractéristique. Son état est jugé impeccable, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs de Cartier.

Où et combien : Chez Menta Watches à Miami, 25 000 $.

Audemars Piguet Ellipse des années 1970 avec cadran serti de rubis et de diamants

Enfin, une Audemars Piguet Ellipse audacieuse des années 1970 complète cette sélection. Avec un cadran orné de rubis et de diamants et un boîtier en or blanc, cette montre incarne l’élégance excentrique des années 70, souvent qualifiée de « geezer watch ». En parfait état, cette AP est un trésor de haute horlogerie et de savoir-faire, vendu à un prix intéressant pour une pièce aussi précieuse.

Où et combien : En vente par Mike Nouveau sur Pushers.io, 14 000 $.

Ces modèles témoignent de l’incroyable diversité et richesse de l’horlogerie vintage, chaque montre racontant une histoire unique et offrant aux collectionneurs l’opportunité d’acquérir un morceau d’histoire. Rendez-vous sur Hodinkee pour plus de détails et suivez les enchères pour ne pas rater l’occasion de posséder l’une de ces pièces d’exception.