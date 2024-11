Une Omega Speedmaster ayant voyagé dans l’espace et un gant EVA bientôt aux enchères

Un événement exceptionnel attend les passionnés de montres et d’exploration spatiale : une Omega Speedmaster Professional, ayant voyagé dans l’espace, accompagnée d’un gant EVA utilisé lors de missions extravéhiculaires, sera mise aux enchères le 3 décembre à Zurich, en Suisse, par Koller Auctions.

Une montre et un gant chargés d’histoire

Cette montre emblématique a été portée par le cosmonaute Gennady Padalka au cours des missions d’expédition 43 et 44 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en 2015. Pendant une durée de 168 jours passés en orbite, cette Omega Speedmaster Professional, référence 3570.50, a accompagné Padalka dans sa vie quotidienne à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : cet objet exceptionnel a également été utilisé lors d’une sortie extravéhiculaire (EVA) d’une durée de plus de 5 heures et demie en août 2015.

Ce lot rare ne se limite pas à la montre elle-même. Il inclut également le gant EVA Orlan porté par le cosmonaute lors de sa sortie dans l’espace. Cette combinaison d’objets crée une opportunité unique pour les collectionneurs et amateurs d’objets liés à l’exploration spatiale.

Un gant conçu pour affronter les rigueurs de l’espace

Le gant EVA Orlan est bien plus qu’un simple accessoire. Il est spécialement conçu pour protéger les cosmonautes lors de leurs sorties dans l’environnement hostile de l’espace. Grâce à une construction multicouche, il assure une protection contre les micrométéorites, les variations extrêmes de température et les pertes de pression. Ces gants, véritable prolongement de la main des astronautes, offrent la flexibilité nécessaire pour réaliser des tâches complexes telles que la réparation d’équipements ou le raccordement de câbles, tout en garantissant une sécurité maximale.

Le confort est également pris en compte. Ajustés parfaitement à la main de l’utilisateur, ces gants sont fabriqués à partir de matériaux robustes, mais suffisamment souples pour permettre une manipulation précise, essentielle à la réussite des missions extravéhiculaires.

Une carrière spatiale impressionnante

Le cosmonaute Gennady Padalka figure parmi les figures marquantes de l’histoire de l’exploration spatiale. Avec un total de 878 jours cumulés en orbite sur cinq missions, il a détenu pendant plusieurs années le record mondial du plus grand nombre de jours passés dans l’espace, avant qu’Oleg Kononenko ne le dépasse en 2024. Padalka, désormais retraité, a quitté l’agence spatiale russe Roscosmos en 2017, laissant derrière lui un héritage remarquable.

Les objets proposés lors de cette vente sont accompagnés de nombreux éléments qui en renforcent la valeur historique et symbolique :

Une photographie signée par Gennady Padalka

Des documents originaux d’Omega attestant de la provenance de la montre

Un certificat d’authenticité manuscrit signé par Padalka

Un document détaillant les missions réalisées avec la montre

Un bracelet métallique supplémentaire

Une vidéo de la sortie extravéhiculaire sur une clé USB

Ces objets, issus directement de la collection personnelle de Padalka, constituent un ensemble particulièrement attrayant pour les collectionneurs avertis.

Les caractéristiques uniques de l’Omega Speedmaster Professional 3570.50

Produite entre 1996 et 2014, cette version de la célèbre Speedmaster est équipée du calibre manuel 1861 et d’un verre Hesalite, apprécié pour sa robustesse et son aspect vintage. Pour les besoins des missions extravéhiculaires, elle était fixée sur un bracelet spécialement conçu pour être porté par-dessus le gant EVA. Le gant lui-même porte les inscriptions des missions Expédition 43/44 ainsi que la signature de Padalka.

Ce modèle, souvent surnommé « Moonwatch », est renommé pour sa précision et sa fiabilité, des qualités indispensables pour les environnements rigoureux tels que l’espace. Sa longue histoire dans l’exploration spatiale en fait une icône à la fois technologique et culturelle.

Un événement attendu par les passionnés

La mise aux enchères de cet ensemble exceptionnel suscite déjà un vif intérêt auprès des amateurs de montres de collection et des passionnés d’exploration spatiale. Le prix estimé pour cet ensemble unique est compris entre 123 710 et 185 570 euros. La vente se déroulera au Koller Wunderkammer de Zurich, avec la participation de personnalités de renom, notamment l’astronaute américain Charlie Duke et le collectionneur Roy Davidoff, spécialiste des modèles Speedmaster.

Pourquoi cet ensemble est-il si spécial ?

Les objets ayant réellement voyagé dans l’espace sont rarement accessibles au grand public. Cette vente représente bien plus qu’une opportunité d’acquérir une montre : elle offre la possibilité de posséder un morceau tangible de l’histoire de l’exploration spatiale. Les objets inclus dans ce lot combinent technologie de pointe, histoire humaine et prestige.

Un lien direct avec les missions spatiales de Gennady Padalka

Des documents et accessoires authentiques liés aux expéditions spatiales

Une montre emblématique associée à l’histoire de l’ISS

Une opportunité à ne pas manquer

Cette enchère dépasse le simple cadre des objets de collection. Elle symbolise une époque fascinante de l’exploration humaine au-delà de notre planète. Pour les passionnés d’espace et les collectionneurs, ce lot représente une occasion unique de s’approprier une part de cette histoire captivante. Ces objets, empreints d’un vécu extraordinaire, continueront d’inspirer des générations à venir.

« `