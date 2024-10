Une montre suisse à moins de 300€ ? Tissot casse les codes du luxe !

L’univers horloger suisse vient d’être secoué par une annonce fracassante. Une marque emblématique lance une collection de montres au design raffiné à un prix défiant toute concurrence. Cette nouvelle gamme pourrait bien révolutionner l’accessibilité au luxe horloger helvétique.

Un héritage horloger remis au goût du jour

La Tissot Stylist fait son grand retour sur le devant de la scène horlogère. Née en 1965, cette collection iconique avait pour vocation d’offrir des garde-temps abordables, produits en série, tout en conservant une identité visuelle forte. En 2024, Tissot renoue avec cet esprit pionnier en lançant deux nouveaux modèles qui restent fidèles à la philosophie d’origine : des montres au design soigné, fabriquées avec soin, proposées à un tarif d’entrée de gamme véritablement attractif.

Un design distinctif qui ne passe pas inaperçu

La Stylist se démarque immédiatement par son boîtier tonneau, une forme atypique qui lui confère une personnalité unique. Façonné en acier inoxydable 316L, ce boîtier arbore des finitions contrastées qui révèlent un souci du détail remarquable. Les surfaces supérieures et latérales présentent un brossage linéaire élégant, tandis que des biseaux polis courent verticalement le long du boîtier, apportant une touche de brillance sophistiquée.

Des dimensions pensées pour tous les poignets

Avec des mensurations parfaitement étudiées, la Stylist s’adapte à une grande variété de morphologies. Son diamètre de 32 mm et son épaisseur de seulement 7 mm en font une montre discrète et confortable. Les cornes fluides, espacées de 18 mm, s’intègrent harmonieusement au design global et accueillent un bracelet parfaitement proportionné.

Une construction robuste pour un usage quotidien

Malgré son positionnement tarifaire, la Stylist ne fait aucun compromis sur la qualité de fabrication. La montre est équipée d’un verre saphir plat côté cadran, gage de résistance aux rayures. Le fond est vissé, assurant une étanchéité de 50 mètres – suffisante pour affronter les aléas du quotidien. Avec un poids plume de 34 grammes, la Stylist se fait oublier au poignet tout au long de la journée.

Deux variations esthétiques pour tous les goûts

La nouvelle collection Stylist se décline en deux modèles distincts, chacun avec sa propre personnalité :

1. La référence T159.909.16.043.00 arbore un cadran bleu dégradé rehaussé d’index chiffrés romains. Elle est complétée par un bracelet en cuir bleu assorti, pour une allure résolument contemporaine.

2. La référence T159.909.16.031.00 opte pour un cadran argenté soleillé, aux index bâtons. Les aiguilles et les marquages bénéficient d’un traitement PVD or jaune, apportant une touche de chaleur à l’ensemble. Le bracelet en cuir marron vient parfaire cette esthétique plus classique.

Un mouvement fiable pour une précision sans faille

Fidèle à sa vocation d’accessibilité, la Stylist est animée par un mouvement quartz ETA de fabrication suisse. Bien que Tissot ne communique pas sur la référence exacte du calibre, les spécifications laissent penser qu’il s’agit d’une variante du ETA F03. Ce mouvement à 3 rubis est alimenté par une pile de type 364, offrant une autonomie confortable de 3 à 4 ans. Un indicateur de fin de vie de la pile est également intégré, prévenant l’utilisateur lorsqu’un changement s’impose.

Un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence

Le véritable tour de force de cette nouvelle Stylist réside dans son positionnement tarifaire. Proposée à seulement 260€, elle devient de facto la montre la plus accessible du catalogue Tissot. Ce tarif la place en concurrence directe avec certaines montres de mode, tout en offrant la caution d’une marque horlogère suisse réputée.

Une porte d’entrée vers l’horlogerie suisse

Avec la Stylist, Tissot réaffirme sa volonté de démocratiser l’horlogerie suisse de qualité. Si elle ne prétend pas rivaliser avec les modèles haut de gamme de la marque, cette collection offre une opportunité unique aux néophytes désireux de s’offrir leur première montre suisse. Son design versatile, son confort au porter et sa fiabilité en font une compagne idéale pour le quotidien ou les occasions plus formelles.

L’avenir de l’horlogerie accessible ?

Le lancement de la nouvelle Stylist pourrait bien marquer un tournant dans l’industrie horlogère suisse. En proposant un produit de qualité à un tarif aussi attractif, Tissot lance un défi à ses concurrents et pourrait inciter d’autres marques à revoir leur stratégie tarifaire. Cette initiative audacieuse pourrait bien contribuer à élargir la base de consommateurs de montres suisses, assurant ainsi la pérennité d’un savoir-faire séculaire.

Avec la Stylist, Tissot prouve qu’il est possible de concilier héritage horloger, design contemporain et accessibilité. Cette montre s’impose comme un choix judicieux pour tous ceux qui souhaitent accéder à l’univers des montres suisses sans se ruiner. Un pari audacieux qui pourrait bien redéfinir les standards de l’entrée de gamme dans l’horlogerie helvétique.