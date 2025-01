Une montre révolutionnaire : La phase de Terre débarque avec la nouvelle Moonswatch

Swatch et Omega continuent de nous surprendre avec leur collection Moonswatch. Après avoir exploré les planètes du système solaire, la nouvelle « Mission to Earthphase » nous invite à un voyage poétique entre la Terre et la Lune, le tout pour seulement 330 euros. (C’est quand même incroyable de pouvoir s’offrir une montre issue d’une collaboration entre Swatch et Omega à ce prix-là !). Disponible dès le 2 novembre, cette édition spéciale a plus d’un tour dans son sac… ou plutôt sur son cadran.

Une première mondiale : la phase de Terre

Pour la première fois dans l’histoire de l’horlogerie (rien que ça !), une montre affiche simultanément la phase de Lune et la phase de Terre. (Imaginez un peu l’engouement des collectionneurs et des passionnés d’astronomie !). À 2 heures, un sous-cadran indique les cycles lunaires classiques, tandis qu’à 10 heures, un autre cadran nous montre la Terre vue depuis la Lune. Ce dernier est magnifiquement coloré, représentant les océans, les forêts et les déserts, avec même quelques nuages pour le réalisme. Et pour ajouter une touche de magie, les océans brillent d’une lueur bleue sous une lumière UV. On croirait presque contempler notre planète depuis l’espace !

Un ballet céleste fascinant

La « Mission to Earthphase » met en scène la danse inversée de la Terre et de la Lune. Lorsque la Lune est pleine, la Terre est « nouvelle », et inversement. (Saviez-vous que ce phénomène est dû au fait que la Lune reflète la lumière du soleil ?). Ce jeu de phases inversées rappelle les montres rétrogrades de haute horlogerie, ajoutant une dimension fascinante à cette Moonswatch. Le cadran gris texturé évoque la surface lunaire, complétant l’immersion dans ce ballet céleste.

Un hommage à Galilée et à la poésie du cosmos

Avec cette montre, Swatch et Omega rendent hommage à Galilée et à sa célèbre phrase « Et pourtant, elle tourne ! ». (On imagine bien Galilée arborant fièrement cette Moonswatch au XVIIe siècle !). La « Mission to Earthphase » nous rappelle que la Terre et la Lune sont en perpétuel mouvement, liées par une danse gravitationnelle éternelle. Elle nous invite à lever les yeux au ciel et à contempler la beauté du cosmos, tout en gardant les pieds sur Terre (c’est le cas de le dire !).

En bref, la Moonswatch « Mission to Earthphase » est bien plus qu’une simple montre. C’est une invitation à la rêverie, un hommage à l’astronomie et une prouesse technique accessible à tous. Alors, prêt à embarquer pour un voyage interstellaire à votre poignet ?