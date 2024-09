Une montre exclusive pour le Korea Open 2024 : La Rallymaster qui allie luxe et passion du tennis

Une révolution dans le monde des montres de tennis ! Maurice de Mauriac et Racquet frappent fort avec leur toute nouvelle Rallymaster Korea Open. Cette édition limitée, créée spécialement pour le tournoi de Séoul, bouscule les codes établis et promet de faire sensation auprès des amateurs d’horlogerie et de tennis. Plongez dans les détails de cette pièce unique qui marie tradition horlogère suisse et passion pour le tennis coréen.

Une collaboration qui sort des sentiers battus

Après le succès de la Rallymaster III en juillet dernier, Maurice de Mauriac et Racquet renouvellent leur partenariat avec brio. La Rallymaster Korea Open marque un tournant dans leur collaboration, s’éloignant des traditionnelles éditions dédiées aux tournois du Grand Chelem. Cette initiative audacieuse témoigne de la volonté des deux marques d’explorer de nouveaux horizons dans l’univers du tennis.

Un design qui tranche avec les précédentes éditions

Fini les tons pastel et rétro ! La Rallymaster Korea Open ose un bleu profond qui habille aussi bien le cadran que le bracelet. Ce choix de couleur audacieux, associé au boîtier en acier inoxydable brossé de 39 mm, confère à la montre une présence remarquable au poignet. Un parti pris esthétique qui ne manquera pas d’attirer les regards sur les courts comme en dehors.

Un mouvement suisse de qualité

Fidèle à la tradition d’excellence de Maurice de Mauriac, la Rallymaster Korea Open embarque le mouvement automatique suisse Landeron 24. Avec une réserve de marche confortable de 40 heures, cette montre allie performance et fiabilité, des qualités essentielles pour les joueurs de tennis comme pour les passionnés d’horlogerie.

Un hommage subtil à la Corée du Sud

Le fond transparent de la montre révèle une attention particulière aux détails. Le logo de Racquet, imprimé en bleu foncé sur le verre saphir, entoure un motif de balle de tennis revisité. Celui-ci s’inspire astucieusement du taegeuk rouge et bleu, emblème du drapeau sud-coréen. Un clin d’œil élégant au pays hôte du tournoi qui ajoute une dimension culturelle à cette pièce d’exception.

Une édition très limitée

La Rallymaster Korea Open n’est pas seulement unique par son design, elle l’est aussi par sa rareté. Limitée à seulement 100 exemplaires, cette montre promet de devenir un objet de collection prisé. Les amateurs devront faire preuve de rapidité pour acquérir ce garde-temps exclusif, disponible dès maintenant sur le site officiel de Maurice de Mauriac.

Un prix qui reflète l’exclusivité

Proposée au prix de 2 400 dollars américains (environ 2 260 euros), la Rallymaster Korea Open se positionne comme un objet de luxe accessible. Ce tarif reflète à la fois la qualité de fabrication suisse et l’exclusivité de cette édition limitée, la rendant attractive pour les collectionneurs comme pour les passionnés de tennis à la recherche d’une pièce unique.

Un tournant dans la stratégie de Maurice de Mauriac et Racquet

En créant une montre dédiée au tournoi de Séoul, Maurice de Mauriac et Racquet ouvrent de nouvelles perspectives. Cette initiative pourrait bien annoncer une série de collaborations futures centrées sur des tournois moins médiatisés mais tout aussi passionnants. Une stratégie qui permettrait de mettre en lumière la richesse et la diversité du circuit tennistique mondial.

La Rallymaster Korea Open de Maurice de Mauriac et Racquet s’impose comme bien plus qu’une simple montre. Elle incarne la rencontre entre l’horlogerie suisse de précision et la passion du tennis, tout en rendant hommage à la culture coréenne. Avec son design audacieux, sa rareté et son prix compétitif, cette édition limitée a tous les atouts pour séduire les amateurs d’horlogerie et de tennis du monde entier. Reste à voir si cette pièce d’exception saura conquérir les poignets des champions lors du prochain Korea Open, marquant ainsi son entrée dans la légende du tennis et de l’horlogerie.