Une montre de légende revisitée : Découvrez la TAG Heuer Monaco Racing Green en 1000 exemplaires !

Dans l’univers des montres de luxe, TAG Heuer frappe fort avec sa nouvelle édition limitée. La marque suisse dévoile une version inédite de son iconique Monaco, parée d’un vert British racing qui ne manquera pas de séduire les amateurs de belle horlogerie et de sport automobile. Plongeons dans les détails de cette pièce d’exception limitée à 1000 exemplaires.

Un design emblématique revisité

La TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Green reprend les codes qui ont fait le succès de ce modèle légendaire. Son boîtier carré de 39 mm est cette fois-ci taillé dans du titane grade 2 sablé, offrant un contraste saisissant avec le cadran argenté aux reflets soleil. La particularité de cette édition réside dans ses compteurs chronographes d’un vert British racing profond, rappelant l’héritage des sports mécaniques britanniques.

Le cadran arbore également de subtils accents jaune vif sur le marqueur 12 heures et l’aiguille centrale des secondes du chronographe, ajoutant une touche de dynamisme à l’ensemble. Les index appliqués sont soulignés de points de Super-LumiNova vert pâle, assurant une lisibilité optimale même dans l’obscurité.

Une construction haut de gamme

Avec une épaisseur de 14,35 mm et un entraxe de 47,4 mm, la Monaco Racing Green affiche une présence affirmée au poignet sans pour autant être encombrante. Le verre saphir bombé qui surplombe le cadran ajoute une dimension vintage à l’ensemble, tout en offrant une protection optimale contre les rayures.

Le fond transparent vissé permet d’admirer le mouvement, tandis que les poussoirs oblongs du chronographe apportent une touche de modernité par rapport aux modèles vintage. Avec une étanchéité de 100 mètres, cette Monaco est prête à affronter les embruns d’un circuit en bord de mer !

Un mouvement éprouvé

Au cœur de cette édition limitée bat le calibre 11 automatique de TAG Heuer. Basé sur une architecture Sellita SW300-1 avec un module chronographe Dubois-Depraz, ce mouvement offre une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz) et une réserve de marche d’environ 40 heures.

Si certains puristes pourraient regretter l’absence d’un mouvement manufacture, il faut reconnaître que ce calibre 11 a fait ses preuves et permet de conserver la disposition originale des poussoirs et de la couronne, avec cette dernière placée à gauche du boîtier.

Un bracelet assorti pour parfaire l’ensemble

La Monaco Racing Green est livrée sur un bracelet en cuir de veau vert perforé, rappelant les gants de pilote d’antan. La doublure jaune vif fait écho aux accents du cadran, tandis que le fermoir déployant en titane sablé arbore le logo Heuer vintage. Avec une largeur de 22 mm entre les cornes, ce bracelet s’intègre parfaitement au design global de la montre.

Une édition limitée qui se fait désirer

Limitée à 1000 exemplaires, la TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Green risque de s’arracher rapidement. Son prix de vente conseillé de 8 500 euros la positionne dans le haut du panier de la collection Monaco, mais justifié par l’utilisation du titane et son statut d’édition limitée.

Chaque pièce porte la mention « One of 1000 » gravée sur le fond, bien que certains collectionneurs auraient sans doute préféré une numérotation individuelle pour renforcer le caractère exclusif de cette série.

Une montre qui s’inscrit dans l’histoire de TAG Heuer

La Monaco Racing Green s’inscrit dans la lignée des éditions spéciales de la marque, faisant suite à la version « Racing Blue » de l’année précédente. Elle démontre la capacité de TAG Heuer à réinventer ses classiques tout en restant fidèle à son ADN.

Cette nouvelle déclinaison saura séduire les amateurs de montres de sport élégantes, les passionnés d’automobile et les collectionneurs en quête de pièces originales. Son esthétique unique en fait un objet de désir qui ne manquera pas de faire parler de lui sur les réseaux sociaux et dans les rassemblements horlogers.

Le verdict final

La TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Green est bien plus qu’une simple variation de couleur. Elle incarne l’esprit d’innovation et d’audace qui anime la marque depuis ses débuts. Avec son design iconique, sa construction en titane et son coloris British racing green, elle s’impose comme une pièce de choix pour les collectionneurs exigeants.

Que vous soyez un aficionado de la Monaco ou simplement à la recherche d’une montre de luxe sportive et originale, cette édition limitée mérite une place de choix dans votre collection. Ne tardez pas trop si vous souhaitez l’acquérir, car les 1000 exemplaires risquent de trouver preneurs rapidement !