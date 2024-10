Une montre allemande à 9 700 € qui rivalise avec Omega et Breitling : devez-vous craquer ?

Une marque horlogère allemande vient de dévoiler une édition limitée qui fait déjà sensation parmi les amateurs de belle horlogerie. Avec son design vintage revisité et son cadran époustouflant, cette montre promet de séduire les collectionneurs les plus exigeants. Découvrez pourquoi cette pièce d’exception mérite toute votre attention.

Un héritage horloger remis au goût du jour

La maison Glashütte Original, fleuron de l’horlogerie allemande, vient de frapper un grand coup avec sa Sixties Chronograph Annual Edition. Cette création audacieuse s’inscrit dans la lignée de la collection Vintage de la marque, qui puise son inspiration dans les modèles emblématiques du passé. Lancée fin 2023, cette édition limitée continue de faire parler d’elle en 2024, preuve de son attrait intemporel.

Un design qui ne laisse pas indifférent

La Sixties Chronograph Annual Edition arbore un boîtier en acier inoxydable aux dimensions généreuses : 42 mm de diamètre pour 48,5 mm de longueur et 12,4 mm d’épaisseur. Ces mensurations incluent des verres saphir bombés en face avant et arrière, conférant à la montre une allure résolument vintage. Les poussoirs pompe et la grande couronne viennent parfaire cette esthétique rétro chic.

Un cadran qui hypnotise

Le véritable tour de force de cette édition limitée réside dans son cadran. Fruit d’un processus de fabrication complexe réalisé dans la manufacture de Pforzheim en Allemagne, il présente un dégradé gris-noir saisissant. La technique employée est un véritable tour de force : le laiton est d’abord embossé puis bombé, avant d’être galvanisé et laqué. Une peinture noire est ensuite appliquée à la main sur les bords pour créer l’effet dégradé. Les index linéaires sont fraisés directement dans le cadran, tandis que les détails sont peints en blanc.

Une lisibilité optimale, de jour comme de nuit

Les aiguilles en or rouge et les points lumineux sont traités au Super-LumiNova, garantissant une parfaite lisibilité même dans l’obscurité. La simplicité apparente du design contraste admirablement avec la tendance actuelle des chronographes sportifs surchargés, offrant une élégance intemporelle qui ne se démode pas.

Un mouvement manufacture à la hauteur

Au cœur de la Sixties Chronograph bat le calibre automatique 39-34, développé et fabriqué en interne par Glashütte Original. Ce mouvement de 51 rubis offre une réserve de marche d’environ 40 heures et bat à 28 800 alternances par heure. Il propose les fonctions classiques d’un chronographe avec secondes au centre et compteur 30 minutes. Les finitions sont à la hauteur de la réputation de la marque, avec un rotor en or 21 carats décoré de côtes de Glashütte et du double G emblématique.

Un confort au porté surprenant

Malgré ses dimensions généreuses, la Sixties Chronograph Annual Edition offre un confort surprenant au poignet. Le bracelet en nylon bleu foncé, assorti d’une boucle ardillon en acier inoxydable, apporte une touche de décontraction à l’ensemble. Pour ceux qui préféreraient une autre option, Glashütte Original propose une large gamme de bracelets alternatifs.

Une exclusivité qui se paie

Cette pièce d’exception est proposée au prix de 9 700 euros, un tarif qui la positionne face à des concurrents prestigieux comme Omega ou Breitling. Disponible en quantités limitées auprès des revendeurs agréés, elle représente une opportunité rare pour les collectionneurs avisés.

Avec la Sixties Chronograph Annual Edition, Glashütte Original prouve une fois de plus sa capacité à rivaliser avec les plus grands noms de l’horlogerie suisse. Cette édition limitée, alliant savoir-faire traditionnel et design intemporel, s’impose comme un must-have pour les amateurs de belle horlogerie. Une montre qui transcende les modes et redéfinit les standards de l’élégance horlogère, tout en rendant hommage à un héritage riche de plusieurs décennies. Ne manquez pas cette occasion de posséder un véritable bijou horloger, fruit du savoir-faire allemand.