Une immersion dans la Sphaera Epoch Classic Rusty

La Sphaera Epoch Classic Rusty n’est pas seulement une montre ; elle incarne une émotion enroulée autour de votre poignet. Chaque regard sur son cadran vieilli évoque une connexion profonde avec la danse intemporelle des heures et des minutes. Cette montre ne marque pas seulement le temps ; elle marque des moments, imprégnant chacun d’une aura d’antiquité et de chaleur héritée.

L’esthétique industrielle vieillie

La Sphaera Epoch Classic Rusty combine le charme rustique avec une ingénierie moderne. Son esthétique industrielle vintage imite un produit d’une époque révolue, bien que la montre soit en réalité un instrument contemporain. Ce style ne plaira pas à tout le monde, mais pour les amateurs de patine et de caractère, c’est un véritable trésor.

Vis vieillies et boîtier sablé rugueux.

Cadran texturé gris ardoise avec aiguilles en laiton brossé.

Bracelet en cuir ciré fait main qui se patinera naturellement.

L’influence du steampunk est palpable, bien que subtile. L’utilisation de la patine, bien que critiquée par certains, ajoute une profondeur esthétique unique à cette montre.

L’apparence vieillie

La Sphaera Epoch Classic Rusty adopte son image vieillie grâce à des vis vieillies par des réactions chimiques accidentelles lors des tests d’un modèle précédent. Le boîtier sablé reflète l’industrialisme vintage, accentué par un cadran sandwich de la même texture. Les aiguilles en laiton brossé grossièrement et les marqueurs horaires utilisent le Super-LumiNova suisse C3 X1.

Réaction chimique pour patiner les vis.

Boîtier sablé pour une surface rugueuse.

Cadran sandwich pour une texture uniforme.

Aiguilles en laiton brossé avec Super-LumiNova C3 X1.

Caractéristiques techniques

Au-delà de son apparence vintage, la Sphaera Epoch Classic Rusty offre des performances fiables. Elle dispose d’une étanchéité de 200 mètres, un progrès significatif par rapport à son prédécesseur, le Desk Diver. Ses dimensions de 40,5mm de diamètre, 48mm de corne à corne, et 12,5mm d’épaisseur lui confèrent une présence notable au poignet.

Étanchéité : 200 mètres.

Dimensions : 40,5mm de diamètre, 48mm de corne à corne, 12,5mm d’épaisseur.

Verre saphir bombé avec traitement antireflet interne.

Fond de boîtier fermé avec gravure laser du mouvement.

Le fond de boîtier fermé présente une gravure laser du mouvement, une touche unique et bien pensée.

Construction unique

La construction de la Sphaera Epoch Classic Rusty se distingue par son utilisation de vis traversant l’ensemble du boîtier pour fixer la lunette et le verre saphir. Cette conception rappelle celle de la célèbre Royal Oak d’Audemars Piguet, bien que Sphaera utilise des vis séparées pour le devant et l’arrière du boîtier.

Vis traversant le boîtier pour fixer la lunette.

Construction similaire à la Royal Oak d’Audemars Piguet.

Vis fonctionnelles et esthétiques.

Les vis apparentes sur la Sphaera Epoch Classic Rusty sont non seulement des éléments de construction fonctionnels mais aussi des composants esthétiques essentiels.

Le mouvement STP 1-21

Sous le capot, la Sphaera Epoch Classic Rusty est équipée du mouvement automatique suisse STP 1-21. Ce calibre à 26 rubis fonctionne à une fréquence de 28 800 vibrations par heure et offre une réserve de marche de 40 heures. Comparable au Sellita SW200-1 et reflétant la fiabilité de l’ETA 2824-2, le STP 1-21 garantit une précision et une fiabilité remarquables.

Calibre STP 1-21 automatique.

Fréquence : 28 800 vibrations par heure.

Réserve de marche : 40 heures.

26 rubis pour une précision accrue.

Ce mouvement assure un chronométrage précis et fiable, sans être exotique.

Prix et disponibilité

La Sphaera Epoch Classic Rusty est proposée au prix de 1 890 € TTC, un tarif juste pour une montre bien conçue avec une forte personnalité esthétique et technique. Pour ceux qui préfèrent une apparence sans patine artificielle, Sphaera propose également l’Epoch Sport, une variante techniquement identique sans les éléments vieillis.

Prix : 1 890 € TTC.

Garantie : Deux ans à partir de la date d’expédition.

Modèle alternatif : Epoch Sport sans patine artificielle.

Avec l’Epoch Classic Rusty, Sphaera réussit à produire une montre solide et esthétiquement distinctive, idéale pour les amateurs de looks vieillis et de produits bien fabriqués.

Que pensez-vous de cette montre ? Préférez-vous le vieillissement artificiel ou non ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.