Une fusion d’art et d’aventure : La REC TTT Knievel, plus qu’une montre, un symbole d’évasion

La montre REC TTT Knievel, en édition limitée, célèbre l'héritage du célèbre cascadeur américain Evel Knievel. Avec son design inspiré et ses composants issus de la dernière moto de stunt de Knievel, ce garde-temps s'avère être un objet de collection autant qu'un instrument horloger raffiné.

Un design puisé Ddans l'histoire du Stunt

Avec un boîtier en acier inoxydable de 43mm de large et 12.3mm d'épaisseur, la montre REC TTT Knievel offre une présence équilibrée au poignet grâce à des choix de conception astucieux. Les cornes en forme de fil et la lunette inclinée permettent à la montre de s'adapter parfaitement au poignet, tandis que le côté du boîtier présente une fenêtre unique entre 2 h et 4 h. Ce n'est pas seulement esthétique ; la structure interne rotative favorise une lecture optimale lorsqu'on est à moto.

Les détails tels que l'étoile gravée visible lorsque le cadran est incliné à 30 degrés et le triangle doré poli ajoutent une touche distinctive sans être trop ostentatoire. Le fond saphir dévoile quant à lui la signature d'Evel Knievel, mais il faut noter que l'étanchéité reste modeste avec 50 mètres.

Un cadran qui rend hommage au cascadeur

L'esthétique du cadran reprend le style caractéristique des tableaux de bord rétro avec des chiffres arabes imprimés et des aiguilles squelettisées. Chaque élément a bénéficié d'une finition plus complexe pour cette édition. Les aiguilles brossées texturées confèrent un aspect industriel tandis que la seconde main apporte une touche plus raffinée avec son bout coloré.

Cadran partiellement squelettisé pour une meilleure lisibilité

Motif central rappelant les combinaisons classiques d'Evel Knievel

L'étoile à 12 heures faite en aluminium reforgé provenant des leviers de guidon du Harley-Davidson XR750 utilisé lors du célèbre ‘Shark Jump'

Cette pièce historique est mise en valeur par le symbole personnel « 1 » d'Evel Knievel qui se trouve à 6 heures, renforçant le lien entre le porteur et l'icône américaine.

Moteur fiable sous le capot squelettisé

Le cœur battant du TTT Knievel est un mouvement automatique Sellita SW200-1 personnalisé visible à travers le cadran squelettisé. Bien que sa finition soit simple avec ses ponts noirs mats, les vis bleues apportent une touche dramatique. La fiabilité n'est pas en reste avec une réserve de marche moyenne de 41 heures.

Son architecture robuste promet longévité et facilité d'entretien tandis que le rotor squelette inspiré par les roues filaires ajoute un certain cachet mécanique.

Finitions soignées pour un confort optimal au poignet

L'accompagnement par un bracelet en cuir noir bien conçu confirme les atouts traditionnels de REC dans la réalisation des bracelets. Le cuir semi-mat flexible et le motif vertical sont aussi agréables à regarder qu'à porter, complétant harmonieusement l'ensemble du design.

Ribbing vertical pour un style distinctif

Coutures bleues assorties au cadran

Ce garde-temps audacieux affiche non seulement fièrement son association avec Evel Knievel mais prouve également qu'une exécution design soignée peut se marier parfaitement avec un matériel chargé d'histoire.