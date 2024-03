Une édition spéciale de la montre Series 1 mise aux enchères par Roger Smith pour célébrer le tout premier « Jour des Horlogers Britanniques »

Dans une initiative marquante pour l'horlogerie britannique, Roger W. Smith, célèbre pour ses montres fabriquées à la main sur l'île de Man, propose une édition spéciale et unique de la montre Series 1 à l'occasion du premier « Jour des Horlogers Britanniques ». Une partie des bénéfices de la vente sera reversée à l'Alliance des Horlogers et des Fabricants de Montres Britanniques.

Un événement inédit pour l'horlogerie britannique

L'annonce de cette vente aux enchères spéciale marque un moment phare pour les passionnés d'horlogerie et le patrimoine britannique. La montre Series 1, conçue par Roger W. Smith, est réputée pour son exceptionnel savoir-faire manuel et sa conception unique, faisant de chaque pièce un objet de collection convoité. Pour cette occasion spéciale, une version inédite de la Series 1 sera disponible à l'achat directement via une enchère à offre fermée.

Cette initiative soutient non seulement l'excellence britannique en matière de création horlogère mais contribue également à l'effort collectif de l'Alliance des Horlogers et des Fabricants de Montres Britanniques, une organisation dédiée à la promotion et au soutien de l'industrie horlogère au Royaume-Uni.

Une opportunité exclusive pour les collectionneurs

La montre en question est mise à disposition avec un prix de réserve fixé à 297 500 euros (hors TVA), offrant ainsi une chance unique d'acquérir une pièce d'exception tout en soutenant l'industrie horlogère britannique. Roger W. Smith s'est engagé à reverser une partie des bénéfices de la vente à l'Alliance, soulignant son engagement envers le secteur.

L'enchère est ouverte jusqu'au 9 mars à 15h00 (UTC+0), coïncidant avec la célébration du Jour des Horlogers Britanniques. Les collectionneurs et amateurs d'horlogerie sont invités à saisir cette occasion unique en participant à l'enchère.

Un design emblématique et un savoir-faire incomparable

Initialement conçue en 2001 avec un boîtier rectangulaire, la Series 1 a évolué vers un design rond en 2013, disponible en tailles de 38 et 40 mm et en plusieurs alliages, dont le platine et les trois principaux alliages d'or. La montre est équipée d'un mouvement mécanique manuel finement fini, fonctionnant à une fréquence de 3 Hz, et bénéficie d'un échappement co-axial Daniels ainsi qu'un balancier à réglage libre.

Une rareté sur le marché de l'horlogerie, témoignant du niveau de précision et d'exclusivité atteint par les créations de Roger W. Smith.

Une opportunité d'investissement notable, les montres de la Series 1 ayant atteint des sommes impressionnantes lors de ventes aux enchères précédentes.

Un hommage à la tradition horlogère britannique

Pour ce projet spécial, Roger a conçu une Series 1 qui reflète ses propres goûts, présentant un boîtier de 38 mm en or rouge et un cadran combinant or rouge avec une base guillochée en argent. L'esthétique de cette montre, déjà appréciée à travers les premières images partagées, souligne le lien indissociable entre les montres de Roger Smith et le patrimoine de l'horlogerie britannique moderne.

Cette vente aux enchères célèbre non seulement le premier « Jour des Horlogers Britanniques » mais met également en lumière l'un des horlogers les plus remarquables de notre époque. Pour les collectionneurs disposant des fonds nécessaires et souhaitant acquérir une Series 1, le délai est fixé jusqu'au 9 mars pour envoyer leur offre.

En participant à cette enchère, les amateurs d'horlogerie ont l'occasion unique de posséder un morceau d'histoire horlogère britannique tout en soutenant une cause noble au sein de l'industrie.