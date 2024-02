Une alliance parfaite entre tradition et modernité: L’édition limitée L.U.C 1860 de Revolution et Chopard

Une collaboration horlogère d'exception entre Revolution et Chopard donne naissance à la montre L.U.C 1860 en acier Lucent, un modèle de raffinement et de précision.

Une alliance entre tradition et modernité

Le projet collaboratif le plus récent de Revolution vient de voir le jour, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire des montres d'exception. En s'unissant à Chopard, la maison horlogère suisse reconnue pour son savoir-faire et son élégance, Revolution propose une réédition limitée du modèle emblématique L.U.C 1860. Fidèle aux codes esthétiques qui ont fait sa renommée, cette pièce horlogère se distingue par son boîtier de 36,5 mm réalisé en acier Lucent, un matériau innovant réputé pour sa résistance et sa brillance.

L'intérieur du boîtier révèle un cadran façonné avec soin, grâce à la technique de guillochage à la main, sur fond d'or jaune 18 carats. Le subtil contraste est apporté par le compteur des secondes et le logo Chopard, intégrés avec délicatesse sur ce fond travaillé. Les indices en chevron en or blanc et les aiguilles polies viennent compléter ce visage harmonieux avec éclat.

Un mécanisme qui allie performance et esthétique

Mouvement L.U.C 96.40-L certifié COSC

Régulateur à col de cygne et fonction stop-seconde

Réserve de marche atteignant les 65 heures

Au cœur de cette montre se trouve le calibre L.U.C 96.40-L, visible au travers d'un fond transparent réalisé en cristal saphir antireflet. Ce mouvement mécanique automatique certifié COSC garantit non seulement une précision exceptionnelle mais aussi une autonomie remarquable grâce à sa réserve de marche pouvant atteindre jusqu'à 65 heures. La masse oscillante en or 22 carats ainsi que les couronnes cannelées arborent fièrement le logo L.U.C.

En observant attentivement le pourtour du cristal saphir, on découvre une inscription discrète « REVOLUTION EDITION », témoignant de l'exclusivité et du caractère limité de cette création.

Une esthétique pensée jusque dans les moindres détails

Pour parfaire l'élégance intemporelle du garde-temps, un bracelet en cuir de veau brun doux vient épouser le poignet avec confort tout en répondant parfaitement au cadran teinté champagne pour une association de couleurs sobre mais sophistiquée. Limitée à seulement 50 exemplaires, cette montre est désormais disponible auprès de Revolution au prix attractif de 24 200 euros.

Cette édition limitée incarne la fusion entre l'expertise artisanale traditionnelle et l'innovation contemporaine, offrant aux amateurs d'horlogerie fine une pièce d'une valeur esthétique autant que technique incontestable.