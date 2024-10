Undone Urban Automatic : La montre vintage qui va révolutionner votre collection à moins de 400€ !

La marque hongkongaise Undone frappe fort avec sa nouvelle Urban Automatic, un triple calendrier mécanique qui capture l’esprit des chronographes iconiques des années 40 et 50. Découvrez pourquoi cette montre abordable pourrait bien devenir le nouveau chouchou des passionnés d’horlogerie vintage.

Undone Urban Automatic : l’esprit vintage réinventé

Undone s’est fait un nom dans l’industrie horlogère en proposant des montres abordables au style rétro assumé. La collection Urban, en particulier, a su séduire les amateurs avec ses designs inspirés des chronographes classiques. Avec l’Urban Automatic, la marque franchit un nouveau cap en introduisant son premier modèle mécanique dans cette ligne emblématique.

Un design qui capture l’essence des années 40 et 50

L’Urban Automatic se décline en deux versions : Sandstorm et Eclipse. Chacune arbore un boîtier en acier inoxydable de 40 mm, parfaitement proportionné avec un entraxe de 47,8 mm et une épaisseur totale de 14 mm, incluant un verre saphir bombé. Les finitions alternent entre surfaces polies et brossées, créant un jeu de lumière séduisant.

Le cadran de la version Sandstorm, avec sa teinte beige et ses sous-cadrans texturés, évoque immédiatement les montres des années 40. La version Eclipse, quant à elle, opte pour un look plus contemporain avec son cadran noir et ses accents orange, tout en conservant l’esprit vintage de la collection.

Un mouvement automatique avec triple calendrier

Au cœur de l’Urban Automatic bat le calibre Miyota 9122, un mouvement automatique fiable offrant :

Une fréquence de 28 800 alternances par heure

26 rubis

Une réserve de marche de 40 heures

Un triple calendrier avec jour, date et mois

La particularité de ce mouvement réside dans son poussoir à 2 heures, qui permet d’ajuster le mois – un clin d’œil aux montres calendrier vintage qui ajoute une touche d’originalité et de praticité.

Une expérience de port surprenante

Malgré son épaisseur de 14 mm, l’Urban Automatic se révèle étonnamment confortable au poignet. La courbure du boîtier et du verre saphir contribue à cette sensation agréable, tout en apportant une distorsion optique charmante, typique des montres d’époque.

Les deux versions se prêtent parfaitement au jeu du changement de bracelet. Livrées respectivement avec un bracelet en suède beige (Sandstorm) et en nubuck noir (Eclipse), elles s’adaptent à une multitude de styles, faisant de l’Urban Automatic un véritable caméléon horloger.

Un rapport qualité-prix imbattable

Proposée à seulement 400€, l’Undone Urban Automatic s’impose comme une option sérieuse pour les amateurs de montres vintage à la recherche d’une pièce originale et abordable. Elle offre :

Un design rétro authentique

Un mouvement automatique fiable

Une complication triple calendrier

Une étanchéité de 100 mètres

Un verre saphir bombé

Un petit bijou vintage à ne pas manquer

L’Undone Urban Automatic réussit le pari de capturer l’essence des montres calendrier vintage tout en offrant les avantages d’une production moderne. Que vous préfériez le charme années 40 de la Sandstorm ou l’allure plus contemporaine de l’Eclipse, ces montres sauront séduire les amateurs de belle horlogerie à la recherche d’une pièce originale et abordable.

Disponible dès la dernière semaine d’octobre 2024, l’Urban Automatic s’annonce déjà comme un best-seller potentiel pour Undone. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel de la marque. Ne tardez pas à réserver la vôtre, car au vu de l’enthousiasme suscité, les stocks risquent de s’épuiser rapidement !

Alors, Sandstorm ou Eclipse ? Quelle version de l’Undone Urban Automatic a su capturer votre cœur ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !