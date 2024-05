Un siècle de luxe : Watches of Switzerland célèbre avec une édition exclusive de Bulgari Serpenti

Watches of Switzerland, le prestigieux détaillant britannique, fête son centenaire en grande pompe avec une collaboration exclusive avec Bulgari, mettant en vedette une édition limitée de la montre Serpenti Seduttori.

Un partenariat emblématique

Cette année, Watches of Switzerland, fondée à Londres en 1924, honore son riche héritage avec une série de collaborations exclusives. La collaboration avec Bulgari introduit une version spéciale du classique Serpenti Seduttori, célèbre pour son design envoûtant qui a séduit Liz Taylor dans les années 60.

Détails du modèle Serpenti Seduttori

Le nouveau modèle se distingue par un cadran en lapis-lazuli et un boîtier en acier de 33 mm, serti de 38 diamants. Son élégance est accentuée par une couronne ornée d'une pierre précieuse taillée en cabochon. Le fond du boîtier porte une gravure commémorative: « Watches of Switzerland 1924 – 2024 ». Le bracelet est réalisé en acier, tandis que le mouvement à quartz garantit une précision impeccable.

Édition limitée : Seulement 30 pièces seront disponibles à partir du vendredi 24 mai dans les boutiques Watches of Switzerland, au prix de 9300 euros.

Le Bulgari Octo Roma Automatic

La deuxième montre issue de cette collaboration est l'Octo Roma Automatic, avec un boîtier de 41mm en acier-DLC. Son fond de boîtier en saphir fumé personnalisé ajoute une touche de mystère et de personnalisation. Ce modèle est équipé de deux bracelets interchangeables : un en caoutchouc bleu et l'autre en alligator noir avec boucle ardillon revêtue de DLC.

Automatique BVL 191 avec une réserve de marche de 42 heures. Édition limitée : Disponible en seulement 30 exemplaires, ce modèle sera vendu exclusivement dans les boutiques Watches of Switzerland pour 8900 euros.

Autres exclusivités Watches of Switzerland

La célébration du centenaire inclut également d'autres éditions limitées comme la Tank Louis Cartier, éditée à 100 exemplaires, une Doxa Sub 200T avec cadran vert et une Laureato de Girard-Perregaux avec cadran doré. Ces pièces illustrent la diversité et la richesse des partenariats exclusifs de Watches of Switzerland, annonçant d'autres révélations tout au long de l'année anniversaire.

Cette série de collaborations exclusives non seulement honore l'histoire riche de Watches of Switzerland mais également souligne son engagement continu à offrir des montres d'exception qui marient histoire, luxe et technologie de pointe. Les amoureux de montres de luxe trouveront sans doute leur bonheur parmi ces créations uniques et chargées d'histoire.