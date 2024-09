Un record à 440 000 euros : Pourquoi la F.P.Journe Élégante fascine les collectionneurs de luxe

Une pièce unique de F.P.Journe vient de marquer l’histoire de l’horlogerie lors d’une vente aux enchères à Genève. Cette Élégante exceptionnelle a atteint des sommets vertigineux, devenant la montre à quartz la plus onéreuse jamais vendue aux enchères. Plongeons dans les détails de cet événement qui secoue le monde horloger et artistique.

Une vente aux enchères historique pour l’art et l’horlogerie

La semaine dernière, Genève a été le théâtre d’un événement sans précédent dans l’univers des montres de luxe. Lors d’une vente caritative organisée par Phillips en association avec Bacs & Russo, la F.P.Journe Élégante a pulvérisé tous les records pour une montre à quartz.

Cette pièce unique, spécialement conçue pour célébrer le 30e anniversaire du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève (MAMCO), a été adjugée pour la somme astronomique de 470 000 francs suisses, soit environ 440 000 euros. Un montant qui en fait désormais la montre à quartz la plus chère de l’histoire des ventes aux enchères.

Un chef-d’œuvre horloger au service de l’art

La F.P.Journe Élégante en question n’est pas une simple montre. C’est une véritable œuvre d’art portative, conçue avec une attention méticuleuse aux détails :

– Un boîtier de 48 mm en titane revêtu de Titalyt®, offrant une résistance exceptionnelle

– Une palette de couleurs en nuances de gris, du boîtier au bracelet, créant une harmonie visuelle saisissante

– Un cadran unique arborant les lettres A, R et T superposées, respectivement en rouge, bleu et jaune

Le mot « ART » n’est pas choisi au hasard. Au-delà de son lien évident avec le MAMCO, il représente également l’acronyme des valeurs fondamentales de F.P. Journe : Authenticité, Rareté et Talent.

Une technologie de pointe au cœur de l’élégance

Sous son apparence artistique, la F.P.Journe Élégante cache un mouvement à quartz révolutionnaire, développé en interne par la maison horlogère indépendante. Dans un clin d’œil aux mouvements mécaniques en or rose 18 carats de la marque, cette pièce unique est dotée d’un circuit imprimé en or rose, alliant ainsi tradition et innovation.

Un geste philanthropique pour l’art contemporain

L’acheteur de cette montre exceptionnelle n’est autre qu’un collectionneur international et philanthrope. Son geste va bien au-delà de l’acquisition d’une pièce rare : l’intégralité des 470 000 francs suisses sera reversée pour financer la rénovation du MAMCO.

Cette vente aux enchères illustre parfaitement la synergie entre l’horlogerie de luxe et le monde de l’art contemporain. Elle démontre comment une montre peut transcender son rôle d’instrument de mesure du temps pour devenir un véritable vecteur de soutien à la culture.

F.P.Journe : L’art de repousser les limites

Cette vente record consolide la position de F.P.Journe comme l’un des horlogers les plus innovants et respectés de l’industrie. La maison genevoise, fondée par François-Paul Journe, est reconnue pour ses créations audacieuses qui marient technicité horlogère et esthétique avant-gardiste.

L’Élégante, bien que dotée d’un mouvement à quartz, incarne parfaitement cette philosophie. Elle prouve qu’une montre électronique peut atteindre des sommets de sophistication et de valeur, traditionnellement réservés aux montres mécaniques haut de gamme.

Un nouveau chapitre pour les montres à quartz

Cette vente historique pourrait bien marquer un tournant dans la perception des montres à quartz dans le monde du luxe. Longtemps considérées comme inférieures aux mouvements mécaniques, elles prouvent ici qu’elles peuvent, elles aussi, atteindre des sommets de désirabilité et de valeur.

Pour les collectionneurs et amateurs d’horlogerie, ce record ouvre de nouvelles perspectives. Il invite à reconsidérer la place des montres à quartz dans les collections de haute horlogerie et pourrait bien influencer les futures créations des grandes maisons.

Un avenir prometteur pour MAMCO

Grâce à cette vente exceptionnelle, le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève va pouvoir entreprendre d’importants travaux de rénovation. Ces améliorations permettront au musée de continuer à jouer son rôle crucial dans la promotion de l’art contemporain, offrant aux visiteurs une expérience toujours plus riche et immersive.

Cette collaboration entre F.P.Journe, Phillips et le MAMCO illustre parfaitement comment l’art, l’horlogerie et la philanthropie peuvent s’unir pour créer un impact positif durable sur la scène culturelle.

Alors que la F.P.Journe Élégante s’apprête à rejoindre la collection de son nouveau propriétaire, elle laisse derrière elle un héritage indélébile. Elle a non seulement établi un nouveau record, mais a aussi ouvert la voie à une nouvelle ère où l’horlogerie à quartz peut prétendre aux plus hauts sommets du luxe et de la collection.