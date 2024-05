Un concept Apple Watch Series X révolutionnaire, intégrant même une caméra FaceTime !

Le concept le plus audacieux de l'Apple Watch X vient d'être dévoilé, et la surprise du jour est l'intégration d'une caméra FaceTime et d'un capteur Touch ID. Une vision futuriste qui soulève de nombreuses questions sur l'aspect final de la montre connectée d'Apple, à l'approche de son 10e anniversaire.

Un concept Apple Watch travaillé pendant plus de 3 mois, basé sur les rumeurs et les brevets

L'agence de design allemande Wordsmatter, à travers le designer Lukas Gehrer, s'est attelée à la création d'un concept et de maquettes d'une potentielle Apple Watch X. Ce travail, réalisé sur une période de plus de 3 mois, s'appuie sur les rumeurs, les brevets et les actualités entourant le lancement de la future montre connectée d'Apple.

Le résultat est un design rappelant fortement l'actuelle Apple Watch Ultra, mais avec une finesse accrue et des bords incurvés plutôt que totalement plats. L'une des images présente même une Apple Watch entièrement en titane noir, un choix esthétique qui, s'il venait à se concrétiser, ferait sans aucun doute de cette montre l'une des plus belles au monde.

Une caméra FaceTime intégrée : une innovation pertinente ?

La fonctionnalité la plus surprenante de ce concept est l'intégration d'une caméra FaceTime. Si l'idée peut séduire, son utilité reste discutable, étant donné que les appels vocaux et la fonction Walkie-Talkie sont déjà possibles sur l'Apple Watch actuelle. L'espace occupé par cette caméra pourrait éventuellement être exploité pour augmenter la capacité de la batterie, un point clé pour se rapprocher des performances de la version Ultra.

Touch ID sur la couronne digitale et capteur de pression artérielle dans le bracelet

Parmi les autres innovations présentes dans ce concept, on note l'intégration d'un capteur Touch ID dans la couronne digitale. Là encore, l'intérêt d'une telle fonctionnalité reste à prouver, l'Apple Watch se verrouillant déjà automatiquement lorsque l'utilisateur la retire de son poignet.

Plus intéressante est l'idée d'intégrer un capteur de pression artérielle directement dans le bracelet. Apple a effectivement le défi de transformer ses bracelets en véritables outils de mesure, au-delà de simples accessoires.

Une refonte majeure attendue pour le 10e anniversaire de l'Apple Watch

Selon Bloomberg et Mark Gurman, la dixième version de l'Apple Watch devrait apporter l'une des plus importantes mises à jour de son histoire. Un design plus fin et un nouveau système de bracelet magnétique sont notamment évoqués, ce qui rendrait incompatibles tous les bracelets lancés précédemment.

Ce lancement, initialement prévu pour cette année, pourrait cependant être retardé à 2025 en raison de ce nouveau design. Une attente qui pourrait en valoir la peine, tant cette refonte est attendue par de nombreux utilisateurs.

En somme, ce concept audacieux de l'Apple Watch X nous offre un aperçu fascinant de ce que pourrait être la montre connectée du futur. Si certaines fonctionnalités, comme la caméra FaceTime, soulèvent des questions quant à leur pertinence, d'autres, comme l'intégration de capteurs dans le bracelet, ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes. Reste à savoir si Apple saura relever le défi et nous surprendre pour le 10e anniversaire de sa montre star.