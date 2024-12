Un chef-d’œuvre horloger : la montre de poche Citizen #001 mise aux enchères chez Sotheby’s

Citizen, acteur incontournable de l’horlogerie mondiale, célèbre ses 100 ans avec une édition limitée exceptionnelle. La montre de poche Citizen 100th Anniversary Special Limited Edition, première de la série, sera mise aux enchères chez Sotheby’s. Cet événement est une véritable opportunité pour les amateurs d’horlogerie et les collectionneurs passionnés.

Citizen : une histoire jalonnée d’innovations et de savoir-faire

En 1924, Citizen marquait un tournant dans l’horlogerie japonaise en lançant sa première montre de poche. À l’époque, la plupart des montres disponibles au Japon étaient importées. Cette création révolutionnaire, développée par l’Institut de recherche en horlogerie Shokosha, a introduit un produit entièrement conçu et fabriqué localement, témoignant d’une ambition de maîtrise technologique et d’autonomie.

Le nom « Citizen » a été choisi grâce au maire de Tokyo de l’époque, le comte Shinpei Goto. Ce nom symbolisait une vision : faire en sorte que les montres deviennent des objets accessibles et précieux dans la vie quotidienne de chacun. En 1930, la société a pris officiellement le nom de Citizen Watch Company, une marque résolument tournée vers l’innovation et la qualité.

Un modèle qui allie héritage et modernité

La montre de poche Citizen 100th Anniversary s’inspire directement du design d’origine de 1924. Avec ses chiffres Breguet élégants et son sous-cadran pour les secondes, elle capture l’essence du style intemporel de la première montre. Ce modèle anniversaire se distingue également par des détails esthétiques et techniques qui reflètent les avancées contemporaines de l’horlogerie.

Un cadran qui raconte le temps

Le cadran de cette montre présente un motif unique, obtenu grâce à un processus de fabrication méticuleux combinant galvanoplastie, revêtement et polissage. Ce motif, qui évoque la neige fraîchement tombée, symbolise le passage des instants et souligne la beauté du temps qui s’écoule.

Un mouvement horloger de grande précision

Le cœur de cette montre repose sur le calibre 0270, un mouvement à remontage manuel fabriqué en interne par Citizen. Il offre une précision exceptionnelle, oscillant entre -3 et +5 secondes par jour, bien au-delà des standards traditionnels de l’horlogerie. Doté d’une réserve de marche de 55 heures et d’un fonctionnement à 28 000 alternances par heure, ce mécanisme incarne le savoir-faire mécanique de la marque.

Une célébration de l’artisanat et des matériaux nobles

Le boîtier en alliage de titane de 43,5 mm allie légèreté et robustesse, un choix parfait pour garantir confort et durabilité. En complément, un cordon tressé en soie japonaise indigo, conçu par Domyo, renforce l’ancrage culturel de cette création exceptionnelle. Domyo, une entreprise de Tokyo active depuis 1652, est renommée pour son expertise dans la confection des cordons kumihimo.

Des détails raffinés et un hommage à la tradition japonaise

Un boîtier en titane qui combine élégance et résistance

Un cordon en soie teinté à la main, reflet de l’artisanat japonais

Des finitions mécaniques d’exception comme les côtes de Genève et des biseaux diamantés

Un événement dédié à la durabilité et à l’art horloger

La montre #001 de cette édition limitée sera mise en vente aux enchères le 6 décembre à New York, lors d’un événement organisé par Sotheby’s. Les bénéfices de cette vente seront reversés à 1% for the Planet, une organisation mondiale engagée dans la préservation de l’environnement. Cette initiative reflète l’engagement de Citizen pour un avenir plus respectueux de la planète.

Jeffrey Cohen, président de Citizen Watch America, a déclaré que chaque initiative pour la durabilité a son importance. Avec cette vente, Citizen associe son héritage horloger à des valeurs écologiques fortes.

Une approche innovante de l’écologie

Depuis des décennies, Citizen fait figure de pionnier avec des innovations comme la technologie Eco-Drive, qui alimente les montres grâce à la lumière. Cet engagement se traduit également par des matériaux durables et une production respectueuse de l’environnement. Ces choix reflètent leur slogan inspirant : « Chaque citoyen contribue à la durabilité. »

Un trésor accompagné d’une œuvre littéraire

La montre sera accompagnée du livre « Citizen: The Essence of Time », une publication d’Assouline signée Jack Forster. Cet ouvrage retrace l’histoire de la marque et met en lumière ses modèles emblématiques ainsi que ses innovations majeures. Les photographies et les anecdotes enrichissent la valeur symbolique de cet ensemble proposé aux enchères.

Une opportunité rare pour les amateurs d’horlogerie

Les collectionneurs et passionnés pourront admirer cette pièce lors d’une exposition publique le 5 décembre, avant la vente prévue le 6 décembre. Estimée entre 9 000 et 13 000 euros, cette montre unique s’adresse à ceux qui recherchent une combinaison parfaite entre histoire, design et innovation technique.

Les atouts d’un événement exceptionnel

Une montre de poche célébrant un siècle d’innovation

Un engagement environnemental affirmé

Un design et une mécanique d’une rare élégance

Avec cette montre de poche inédite, Citizen prouve une nouvelle fois que l’horlogerie peut allier héritage et modernité tout en œuvrant pour un avenir plus responsable.