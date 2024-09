Un bijou à 230 000 € : l’ART01 d’Artime et Rostovsky enflamme le marché de l’horlogerie

Le monde de la haute horlogerie s’apprête à découvrir une pièce d’exception lors du WatchTime New York 2024. Artime, en collaboration avec le détaillant indépendant Rostovsky Watches, présentera l’ART01 Rostovsky Watches Edition, une montre en édition ultra-limitée qui promet de marquer les esprits par son design avant-gardiste et sa technicité poussée. Plongée au cœur de cette création unique, limitée à seulement cinq exemplaires dans le monde.

Une collaboration d’exception pour une montre hors du commun

L’ART01 Rostovsky Watches Edition est le fruit d’une collaboration inédite entre deux acteurs majeurs de l’horlogerie indépendante :

Artime : Un collectif horloger reconnu pour son approche novatrice et sa maîtrise technique

: Un collectif horloger reconnu pour son approche novatrice et sa maîtrise technique Rostovsky Watches : Un détaillant indépendant spécialisé dans les pièces d’exception

Cette montre exclusive sera dévoilée lors du WatchTime New York 2024, qui se tiendra du 20 au 22 octobre au Gotham Hall de Manhattan. Elle s’annonce d’ores et déjà comme l’une des vedettes de cet événement incontournable pour les passionnés d’horlogerie.

Un design audacieux qui repousse les limites de l’horlogerie

L’ART01 Rostovsky Watches Edition reprend les codes esthétiques audacieux de l’ART01 originale, lancée en mars 2023, tout en y apportant des touches distinctives :

Un boîtier de 44 mm alliant un large bloc de cristal saphir et un châssis en titane

Des accents bleus saisissants, spécifiques à cette édition, qui ajoutent profondeur et dimension

Un jeu de volumes et de finitions créant une expérience visuelle unique

Le cadran squelette bénéficie également de ces accents bleus, offrant un contraste raffiné qui met en valeur la complexité structurelle de la montre. Cette fusion d’éléments futuristes et d’artisanat méticuleux souligne l’engagement d’Artime à repousser les frontières de l’horlogerie moderne.

Un mouvement d’exception au cœur de l’innovation

L’ART01 Rostovsky Watches Edition abrite un mouvement mécanique à la pointe de la technologie horlogère :

Réalisé en or blanc

Intégré directement dans le boîtier sans platine principale

Équipé d’un tourbillon avec double spiral

Doté d’un sélecteur de fonction ergonomique

Remontage manuel

Ce mouvement, hautement visible grâce à la construction unique du boîtier, bénéficie de finitions raffinées qui témoignent de l’attention méticuleuse portée aux détails par Artime.

Une exclusivité réservée aux collectionneurs les plus exigeants

L’ART01 Rostovsky Watches Edition se distingue par son extrême rareté :

Production limitée à seulement 5 exemplaires dans le monde

Prix de vente : 230 000 € (estimation basée sur le prix en dollars)

Disponible exclusivement auprès de Rostovsky Watches

Cette exclusivité en fait l’une des pièces les plus convoitées du WatchTime New York 2024, et promet d’attirer l’attention des collectionneurs les plus avertis.

Une vitrine de l’excellence horlogère indépendante

L’ART01 Rostovsky Watches Edition incarne l’esprit d’innovation et d’excellence qui caractérise l’horlogerie indépendante :

Une fusion réussie entre design avant-gardiste et tradition horlogère

Une démonstration de la maîtrise technique d’Artime

Un témoignage de l’expertise de Rostovsky Watches dans la sélection de pièces exceptionnelles

Cette collaboration met en lumière le dynamisme et la créativité du secteur de l’horlogerie indépendante, capable de produire des pièces uniques qui repoussent les limites du possible.

Une pièce qui marque l’histoire de l’horlogerie contemporaine

L’ART01 Rostovsky Watches Edition n’est pas simplement une montre, c’est une véritable œuvre d’art mécanique qui marque un jalon dans l’histoire de l’horlogerie contemporaine. Elle représente :

Une prouesse technique avec son mouvement intégré et son tourbillon à double spiral

Une innovation esthétique grâce à son design audacieux et ses accents bleus distinctifs

Un exemple de collaboration réussie entre un fabricant et un détaillant indépendants

Pour les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie, l’ART01 Rostovsky Watches Edition représente une opportunité rare d’acquérir une pièce qui incarne le summum de l’innovation horlogère et de l’exclusivité.

Conclusion : Une montre qui transcende le temps

L’ART01 Rostovsky Watches Edition d’Artime n’est pas seulement une montre, c’est une déclaration. Elle incarne l’audace, l’innovation et l’excellence qui définissent le meilleur de l’horlogerie indépendante. Avec seulement cinq exemplaires disponibles dans le monde, elle promet de devenir l’une des pièces les plus recherchées par les collectionneurs avertis.

Que vous soyez un passionné d’horlogerie, un collectionneur ou simplement un amateur de belles mécaniques, l’ART01 Rostovsky Watches Edition mérite votre attention. Elle représente un moment rare dans l’histoire de l’horlogerie, où technique, esthétique et exclusivité se rencontrent pour créer quelque chose de véritablement exceptionnel.