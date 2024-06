Ulysse Nardin Diver Net OPS et Diver X Skeleton OPS : des montres de plongée militaires qui vont vous faire craquer

Ulysse Nardin dévoile deux nouvelles versions de ses montres de plongée emblématiques. Avec leur look camouflage et leurs performances techniques, la Diver Net OPS et la Diver X Skeleton OPS s’imposent comme des garde-temps d’exception pour les amateurs de style militaire.

Un duo de choc aux allures militaires

Ulysse Nardin propose deux modèles distincts :

La Diver Net OPS : robuste et écoresponsable

: robuste et écoresponsable La Diver X Skeleton OPS : aérée et technique

Ces montres partagent :

Un design camouflage noir, gris et vert

noir, gris et vert Un boîtier de 44 mm de diamètre

de diamètre Une étanchéité adaptée à la plongée

La Diver Net OPS : l’innovation au service de l’environnement

Cette montre se distingue par :

Un boîtier en acier recyclé à 95%

à 95% Des éléments en Nylo (filets de pêche recyclés) et Carbonium

(filets de pêche recyclés) et Un cadran kaki sablé avec le grand X caractéristique

avec le grand X caractéristique Le calibre manufacture UN-118 avec 72h de réserve de marche

Prix : environ 13 300 euros

La Diver X Skeleton OPS : la transparence à l’honneur

Ce modèle squelette impressionne par :

Un boîtier en titane DLC noir ultra-léger

ultra-léger Un cadran ajouré laissant apparaître le mouvement

laissant apparaître le mouvement Le calibre UN-372 squelette avec rotor en X

avec rotor en X Une réserve de marche de 72 heures

Prix : environ 27 600 euros

Des matériaux innovants pour des performances optimales

Ulysse Nardin mise sur la technologie :

Spiral en silicium pour une précision accrue

pour une précision accrue Échappement DiamonSil (silicium et diamant artificiel)

(silicium et diamant artificiel) Composants en Carbonium pour alléger la structure

Un confort de port surprenant malgré leur taille

Malgré leurs dimensions imposantes, ces montres offrent :

Une excellente ergonomie au poignet

au poignet Un bracelet en caoutchouc souple pour un ajustement parfait

pour un ajustement parfait Une sensation de légèreté grâce aux matériaux utilisés

Des finitions haut de gamme dignes de la haute horlogerie

Ulysse Nardin soigne les détails :

Multiples finitions sur le boîtier et le cadran

sur le boîtier et le cadran Super-LumiNova beige pour une lisibilité optimale

beige pour une lisibilité optimale Mouvements manufacture visibles à travers le fond saphir

Deux montres complémentaires pour des amateurs exigeants

Ce duo d’Ulysse Nardin s’adresse à :

Des collectionneurs en quête de pièces uniques

en quête de pièces uniques Des amateurs de montres techniques au style affirmé

au style affirmé Des plongeurs à la recherche d’un garde-temps fiable et original

Ulysse Nardin frappe fort avec ces nouvelles Diver OPS. Alliant style militaire, innovation technique et conscience environnementale, la Diver Net OPS et la Diver X Skeleton OPS s’imposent comme des montres de plongée haut de gamme uniques en leur genre. Bien que leur prix soit élevé, elles offrent un rapport qualité-prix intéressant pour des pièces aussi exclusives. Que vous préfériez le look robuste de la Diver Net ou l’esthétique aérée de la Diver X Skeleton, ces garde-temps sauront séduire les amateurs de montres de plongée en quête d’originalité et de performance.