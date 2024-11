Tudor Pelagos FXD GMT Zulu Time : la nouvelle montre de plongée militaire avec fonction GMT

in

Avec la Tudor Pelagos FXD GMT Zulu Time, Tudor étend sa ligne FXD, conçue en collaboration avec la Marine Nationale française depuis 2021. Ce modèle GMT, inspiré par l’aviation navale française, introduit une complication GMT permettant de suivre l’heure Zulu, essentielle pour les missions de vol.

Une montre GMT pensée pour les professionnels de l’aviation et de la plongée

La Tudor Pelagos FXD GMT Zulu Time perpétue l’esprit militaire de la collection avec son boîtier en titane de 42 mm, structure « FiXeD » et des spécifications techniques destinées aux environnements extrêmes. Son design se distingue par un boîtier en titane grade 2, avec des finitions brossées, et un affichage GMT qui permet de suivre l’heure Zulu — un code universel de l’aviation pour indiquer l’heure UTC, assurant une précision essentielle dans la communication entre fuseaux horaires.

Contrairement à la Black Bay, réputée pour sa sobriété, la Pelagos FXD GMT affiche un look militaire affirmé, combinant des touches de couleur militaire avec un cadran haute lisibilité. Elle est dotée d’un bracelet en tissu spécifique, inspiré des uniformes d’aviation navale et des couleurs historiques de la Marine Nationale, pour un hommage détaillé à ses racines françaises.

Pourquoi l’appellation « Zulu Time » pour cette Tudor Pelagos GMT ?

L’appellation « Zulu Time » vient du code phonétique « Z » utilisé par l’aviation pour représenter le zéro, donc l’heure zéro ou UTC. Pour les aviateurs, suivre l’heure Zulu permet d’assurer une synchronisation sans confusion entre les différents fuseaux horaires et simplifie la communication internationale.

La Tudor Pelagos FXD GMT permet de régler une fois l’aiguille GMT, marquée d’un triangle orange, qui restera fixe sur l’heure Zulu. La principale manipulation s’effectue sur l’aiguille des heures, que l’on peut ajuster par incréments d’une heure sans arrêter le mouvement, assurant une précision constante même en changeant de fuseau horaire. Ce design pratique et efficace fait de la Pelagos FXD GMT un outil professionnel adapté aux missions nocturnes ou aux opérations en territoire inconnu.

Une lisibilité optimale grâce à un affichage luminescent de qualité supérieure

La Pelagos FXD GMT Zulu Time est conçue pour assurer une visibilité maximale dans des conditions de faible luminosité. Les aiguilles principales, dont l’heure locale, les minutes et les secondes, ainsi que les marqueurs rectangulaires et triangulaires, sont traités avec du Super-LumiNova de grade A, offrant une lueur bleue intense. Quant aux autres indications, comme la pointe triangulaire de l’aiguille GMT et les chiffres de la lunette, elles brillent en vert pour un contraste optimal, facilitant la lecture même dans l’obscurité.

Un détail intrigant est l’absence du marqueur de 3 heures sur le cadran, une inclusion qui aurait pu parfaire la lisibilité et l’équilibre visuel de la montre. Certains amateurs de la marque espèrent toujours que Tudor intégrera un disque de date luminescent ou une marque plus visible pour cette position.

Caractéristiques et mouvement de la Tudor Pelagos FXD GMT Zulu Time

La Tudor Pelagos FXD GMT Zulu Time arbore un boîtier en titane grade 2 de 42 mm de large, avec une épaisseur de 12,7 mm et une longueur de corne à corne de 52 mm, procurant une robustesse idéale pour des environnements extrêmes. Avec sa résistance à l’eau de 200 mètres, elle est dotée d’un verre saphir à l’avant et d’un fond de boîtier en titane grade 5, gravé du logo de l’Aéronautique Navale, symbolisé par une ancre ailée surmontée d’une étoile, ainsi que l’inscription « M.N.24 », rappelant son année de production, 2024.

Cette montre est propulsée par le Calibre Manufacture MT5652-U, conçu spécifiquement pour intégrer la fonction GMT sans module additionnel, ce qui garantit une performance optimale. Ce mouvement COSC possède une réserve de marche de 65 heures, une fréquence de 4 Hz, et une excellente résistance aux champs magnétiques, jusqu’à 15 000 gauss. Grâce à la certification Master Chronometer de METAS, le modèle est testé pour sa précision et sa résistance aux conditions extrêmes de température et de magnétisme.

Une inspiration directe des traditions horlogères de la Marine Nationale

Tudor s’est inspirée de l’histoire de la Marine Nationale pour concevoir le bracelet de la Pelagos FXD GMT. À l’époque, les montres Tudor étaient livrées sans bracelet, et les marins français confectionnaient eux-mêmes leurs bracelets, souvent à partir de nylon tressé ou de tissus issus de parachutes, avec des touches de vert, jaune ou rouge.

Le bracelet en tissu de la Pelagos FXD GMT rend hommage à cette tradition. D’un ton sobre, il est marqué par un écusson tricolore de l’Aéronautique Navale — bleu, blanc et rouge, entouré de doré et d’une ancre noire. Les boucles du bracelet, fabriquées en titane grade 2, ajoutent une durabilité maximale tout en offrant un confort incomparable pour le poignet.

Un modèle de haute performance dans sa catégorie de prix

Avec son prix de 4 690 €, la Tudor Pelagos FXD GMT Zulu Time offre une excellente valeur pour une montre aux spécifications militaires et à la mécanique horlogère de pointe. Tudor a su allier design militaire et innovations horlogères avec brio, en créant un modèle GMT accessible et résistant.

La Pelagos FXD GMT Zulu Time combine des caractéristiques haut de gamme que l’on retrouve rarement dans cette gamme de prix, y compris une construction en titane, une certification METAS, une résistance au magnétisme, et un mouvement performant. Bien que certains puissent espérer une version plus compacte, ce modèle propose un rapport qualité-prix exceptionnel pour les amateurs de montres de sport et de montres militaires.

En somme, la Tudor Pelagos FXD GMT Zulu Time représente un ajout remarquable à la gamme FXD et un hommage authentique aux collaborations de Tudor avec la Marine Nationale, pour une montre de plongée militaire qui saura séduire les passionnés d’aventure et d’horlogerie.