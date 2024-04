Tudor et David Beckham dévoilent une édition limitée inspirée par Inter Miami : le Black Bay Chronographe

Tudor, annoncé comme le chronométreur officiel de l'équipe Inter Miami FC, propriété de David Beckham, révèle une édition limitée du Black Bay Chronographe arborant la couleur emblématique rose de l'équipe. Cette annonce renforce les liens entre la marque suisse et le célèbre footballeur, ambassadeur de la marque depuis 2017.

Une collaboration emblématique

L'association de Tudor avec Inter Miami FC, dirigé par David Beckham, Jorge Mas et José Mas, souligne l'engagement de la marque envers le sport et l'excellence. Reconnue mondialement pour sa teinte rose distinctive, l'équipe a su attirer des stars comme Lionel Messi, Luis Suárez et Gonzalo Higuaín. Le partenariat inclut l'affichage du logo de Tudor dans le Chase Stadium d'Inter Miami, ainsi que des horloges Tudor dans l'ensemble du stade.

Un partenariat marquant entre Tudor et Inter Miami FC.

Le logo de Tudor sera présent autour du Chase Stadium.

Caractéristiques du Black Bay Chrono édition Inter Miami

Le nouveau modèle Black Bay Chrono se distingue par son cadran rose Inter Miami, contrasté par des sous-cadrans noirs et un insert de lunette en aluminium anodisé noir. Dotée d'un boîtier en acier inoxydable 315L de 41mm et d'un mouvement Manufacture Calibre MT5813, cette montre incarne à la fois la robustesse et l'esthétique sportive. Elle est complétée par un bracelet cinq maillons assorti avec fermoir T-fit.

Mouvement Manufacture Calibre MT5813.

Boîtier en acier inoxydable 315L de 41mm.

Disponibilité et prix

L'édition limitée du Black Bay Chrono Inter Miami sera d'abord portée par les joueurs de l'équipe avant d'être disponible en quantités limitées pour le public début avril, au prix de 5 575 USD. Restez à l'écoute sur Tudor pour plus de détails.

Prix de lancement : 5 575 USD.

Disponibilité limitée dès début avril.

Cette édition limitée du Black Bay Chronographe Tudor inspirée par Inter Miami célèbre le dynamisme et la passion du football, tout en mettant en avant l'expertise horlogère de Tudor. À travers ce partenariat, Tudor et Inter Miami FC partagent des valeurs communes d'ambition, de précision et d'excellence, offrant aux fans de football et d'horlogerie une montre emblématique qui incarne l'esprit de la Dolce Vita moderne.