Tudor dévoile la Black Bay 58 GMT en 39 mm : un concentré de détails vintage adorés des fans

Présentée pour la première fois par Tudor lors de Watches & Wonders 2024, la Black Bay 58 GMT arbore un boîtier de 39 mm et s'inspire de l'âge d'or des voyages aériens, en particulier de la classique Tudor réf. 7924 « Big Crown ». Cette nouvelle venue dans la gamme Black Bay allie des détails rétro à une taille de boîtier plébiscitée tant par les passionnés que par les amateurs occasionnels.

Un design nostalgique sans être trop complaisant

Loin d'être une simple version réduite de la Black Bay GMT de 41 mm, ce nouveau modèle présente des proportions retravaillées et un boîtier plus fin. Le boîtier de 39 mm mesure 12,8 mm d'épaisseur pour une hauteur de 47,8 mm de cornes à cornes (étanchéité de 200 m) et est équipé d'une couronne vissée. Bien qu'il n'y ait qu'un seul coloris au moment du lancement, il existe des options pour le bracelet ou le strap.

Boîtier de 39 mm avec des proportions retravaillées et un profil plus fin

Étanchéité de 200 m avec une couronne vissée

Choix entre un bracelet en acier ou un strap en caoutchouc

Des touches vintage jusque dans les moindres détails

Le bracelet trois maillons de style « rivet » s'inspire des bracelets des années 1950 et 1960 et présente un léger rétrécissement du fermoir jusqu'au end-link. Le strap en caoutchouc noir est quant à lui découpé sur mesure. Le bracelet comme le strap sont équipés du fermoir T-fit de Tudor qui permet un ajustement jusqu'à 8 mm sans utiliser d'outils.

Les touches vintage se retrouvent dans toute la montre, de la lunette bidirectionnelle bordeaux et noire avec sa finition dorée sur l'échelle 24 heures, jusqu'aux index et aux aiguilles de style « snowflake ». À l'intérieur bat le Calibre Manufacture MT5450-U GMT certifié COSC, doté d'un spiral en silicium et d'une réserve de marche de 65 heures.

Un succès annoncé pour la Black Bay 58 GMT

Il ne fait guère de doute que la Tudor Black Bay 58 GMT va rencontrer un énorme succès, tant nombreux sont ceux qui attendaient une GMT de cette taille avec les mêmes solides spécifications de plongée dignes d'une Black Bay. Le prix de cette montre est fixé à 4 100 CHF sur strap en caoutchouc et 4 300 CHF sur bracelet en acier, soit environ 4 500 $ et 4 750 $ respectivement.

Avec son boîtier de 39 mm, ses détails vintage soignés et son mouvement manufacture GMT, la Black Bay 58 GMT a tous les atouts pour devenir la nouvelle coqueluche des amateurs de montres. Tudor prouve une fois de plus son talent pour créer des modèles intemporels qui allient héritage et modernité, sans tomber dans la nostalgie facile. Nul doute que cette nouveauté va faire tourner bien des têtes et des poignets !