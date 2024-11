Tudor Black Bay 58 GMT en 39 mm : un hommage au style vintage avec des touches modernes

in

Présentée au salon Watches & Wonders 2024, la nouvelle Tudor Black Bay 58 GMT en boîtier de 39 mm revisite les codes de l’aviation de l’âge d’or en s’inspirant du modèle Tudor ref. 7924, aussi appelé « Big Crown ». Avec son style rétro et ses proportions équilibrées, cette montre est un ajout attendu à la gamme Black Bay, séduisant les amateurs comme les passionnés d’horlogerie.

un design classique revisité pour un confort moderne

La Tudor Black Bay 58 GMT ne se contente pas de réduire le diamètre de la version 41 mm. Avec son boîtier de 39 mm de diamètre pour une épaisseur de 12,8 mm, ce modèle présente des proportions retravaillées, offrant un équilibre parfait entre élégance et fonctionnalité. Le boîtier est conçu pour résister à des profondeurs allant jusqu’à 200 mètres, en conservant une couronne vissée robuste.

Dotée d’un look inspiré des années 1950 et 1960, cette montre affiche une esthétique vintage, rendant hommage aux montres de plongée Tudor classiques tout en intégrant les technologies de pointe de la marque. La hauteur corne à corne de 47,8 mm garantit un ajustement confortable au poignet, appréciable pour les amateurs de montres compactes.

des bracelets au choix pour un style adaptable

Deux options de bracelet accompagnent cette Black Bay 58 GMT, chaque choix renforçant l’élégance et l’adaptabilité de la montre :

Un bracelet en acier style « riveté » avec un design inspiré des modèles des années 50 et 60. Ce bracelet trois maillons, avec un léger rétrécissement vers l’extrémité, évoque l’élégance vintage tout en étant durable et confortable.

Un bracelet en caoutchouc noir ajustable, qui apporte une touche moderne et sportive. Conçu pour être coupé à la taille du poignet, ce bracelet s’ajuste parfaitement et assure une grande liberté de mouvement.

Les deux bracelets sont équipés du fermoir T-fit de Tudor, offrant un réglage facile de 8 mm sans nécessiter d’outil. Cette fonctionnalité améliore le confort et permet à la montre de s’adapter à différentes tailles de poignet.

un cadran vintage avec une touche de sophistication

Le cadran de cette Black Bay 58 GMT incarne le style rétro avec des éléments emblématiques comme la lunette bidirectionnelle en burgundy et noir et un affichage doré de l’échelle des 24 heures. Ce design évoque les montres GMT classiques tout en intégrant des touches dorées sur les index et les aiguilles, renforçant son allure vintage.

Les aiguilles « snowflake », signature de Tudor, ajoutent une touche unique et assurent une lisibilité exceptionnelle. Le contraste entre les aiguilles et le fond de cadran rend la montre agréable à lire en toute circonstance, tandis que les repères de couleur permettent de suivre facilement l’heure dans un deuxième fuseau horaire.

un mouvement de précision certifié COSC

À l’intérieur de cette montre se trouve le calibre Manufacture MT5450-U, un mouvement GMT certifié chronomètre par le COSC. Ce calibre intègre un spiral en silicium et offre une remarquable réserve de marche de 65 heures, assurant une précision optimale même si la montre est laissée au repos pendant quelques jours.

Les caractéristiques techniques du calibre MT5450-U incluent :

Certification COSC garantissant une précision chronométrique

garantissant une précision chronométrique Spiral en silicium pour une meilleure résistance aux champs magnétiques

pour une meilleure résistance aux champs magnétiques Réserve de marche de 65 heures

Ce mouvement témoigne du savoir-faire de Tudor en matière d’horlogerie de haute qualité, offrant une montre GMT résistante, précise et adaptée aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui.

un excellent rapport qualité-prix

Avec un prix attractif de 4 100 CHF (environ 4 500 €) pour le modèle sur bracelet en caoutchouc et 4 300 CHF (environ 4 750 €) pour la version sur bracelet acier, cette Black Bay 58 GMT offre un excellent rapport qualité-prix. Son design intemporel, ses caractéristiques techniques avancées et son prix abordable en font un choix de premier ordre pour les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie.

Que ce soit pour un usage quotidien ou pour les voyages, cette Black Bay 58 GMT est un compagnon fiable et élégant, portant fièrement l’héritage Tudor tout en répondant aux exigences modernes.

la Black Bay 58 GMT, une montre pour tous les passionnés

En mariant l’élégance classique aux performances modernes, la Tudor Black Bay 58 GMT est bien plus qu’une simple montre GMT. Elle incarne une fusion réussie entre le design vintage des montres de l’âge d’or de l’aviation et les innovations techniques d’aujourd’hui. Avec son boîtier compact, son esthétique soignée et ses choix de bracelet, elle a tout pour devenir un favori parmi les amateurs de la marque.

La Black Bay 58 GMT incarne l’authenticité et le style sans compromis, faisant de cette nouveauté une pièce de collection incontournable pour tous ceux qui cherchent une montre raffinée et polyvalente, prête à affronter les défis du quotidien.