Tsikolia Seven Gents : Un Chronographe Conçu pour les Passionnés de Courses Automobiles

À la croisée des chemins entre l'élégance traditionnelle et un design avant-gardiste, le chronographe Tsikolia Seven Gents se révèle comme un hommage vibrant au monde du sport automobile. Avec son esthétique inspirée des voitures de course classiques britanniques, cette montre s'impose comme le nouveau garde-temps incontournable pour les amateurs de vitesse et de précision horlogère.

L'histoire derrière la marque Tsikolia

Zviad Tsikolia, fondateur de la marque éponyme basée à Tbilissi en Géorgie, unit dans ses créations sa passion pour la course automobile et son expertise en design industriel. Les multiples récompenses qu'il a obtenues tout au long de sa carrière témoignent d'un dévouement sans faille à l'excellence et à l'innovation, ce qui se reflète clairement dans le chronographe Tsikolia Seven Gents.

Avec un héritage directement lié aux pistes de course et une approche design distincte, Tsikolia transpose l'esprit des bolides emblématiques sur le poignet des passionnés. Il n'est donc pas surprenant que son dernier modèle s'inspire fortement des voitures de course classiques britanniques, tout en apportant une touche moderne et audacieuse.

Design innovant et couleurs de course

Le chronographe Tsikolia Seven Gents attire immédiatement l'attention avec son boîtier de 46 mm aux lignes futuristes mêlées aux coloris traditionnels des courses automobiles. De la forme distinctive du cadran rappelant le capot d'une voiture de course, jusqu'à l'agencement harmonieux des maillons du bracelet :

Bezel étendu sur le cristal

Affichage triangulaire évoquant une allure dynamique

Poussoirs de chronographe stylisés comme des pistons à 2 et 4 heures

Couronne en forme de turbine complétant l'esthétique sportive

Les différentes variantes du cadran proposent des coloris emblématiques tels que le vert British Racing agrémenté de bandes de course jaunes et blanches ou encore les teintes bleu ciel et orange caractéristiques de la Gulf-JW Automotive team.

Precison Mécanique Et Fonctionnalités Avancées

Au cœur du Tsikolia Seven Gents, on trouve un mouvement chronographe suisse Ronda 5040.B assurant une précision irréprochable. Ce moteur d'exception anime les diverses fonctionnalités du chronographe :

Compteur central des secondes pour le chronométrage

Compteur 30 minutes situé à 9 heures

Compteur 10 heures positionné à 6 heures

Affichage « big date » majestueusement placé à 12 heures

Avec une autonomie impressionnante pouvant atteindre 54 mois, il garantit aux porteurs de ne jamais manquer un seul instant crucial, que ce soit sur ou hors circuit.

Un Hommage Aux Numéros Porte-Bonheur Et Aux Stratégies De Course

Dans une touche finale apportant chance et caractère, le chiffre « 7 », numéro porte-bonheur par excellence, trône fièrement à sept heures tandis que le script « Seven » s'affiche sur le bezel. Ces subtilités ne font qu'accroître l'identité unique du modèle et sa connexion intime avec l'univers des courses automobiles.

Variétés De Styles Pour Chaque Aficionado De Course

Le Tsikolia Seven Gents est disponible dans une palette étendue d'options qui plairont sans aucun doute aux puristes du sport automobile :

Couleurs inspirées par les célèbres écuries et leurs voitures légendaires

Variations avec boîtiers et bracelets en noir ou dorés pour une touche d'élégance supplémentaire

Bande rallye assortie pour ceux qui préfèrent un look sportif rappelant l'âge d'or des courses automobiles

Avec son design agressif inédit, ses couleurs audacieuses inspirées par les courses automobiles et la complication chronographe emblématique du monde sportif, le Tsikolia Seven Gents est véritablement façonné pour les enthousiastes du circuit. Disponible à partir de 688 euros sur bracelet cuir rallye ou à 753 euros sur bracelet métallique. Pour plus d'informations sur Tsikolia et la montre Seven Gents, n'hésitez pas à visiter leur site web.