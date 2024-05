Trois nouveaux modèles rejoignent la collection Jaeger-LeCoultre Polaris : L’élégance sportive à son apogée !

Jamais deux sans trois, dit-on, et les fans de la populaire collection Polaris de Jaeger-LeCoultre seront ravis par les derniers ajouts à cette famille de montres emblématiques. Née dans les années 60 et remaniée en 2018, la ligne Polaris incarne à merveille l'élégance contemporaine des montres de sport de luxe. En plus de la toute nouvelle Polaris Geographic, la Grande Maison lance une Polaris Date avec cadran gris océan et une Polaris Quantième Perpétuel en or rose avec cadran laqué vert dégradé.

Des designs raffinés et des détails soignés

Les nouvelles venues arborent toutes des verres saphir bombés, des lunettes étroites et un savant mélange de surfaces polies et brossées. Sur les cadrans, on retrouve :

Des chiffres arabes et des aiguilles squelettes enduits de Super-LumiNova pour une lisibilité optimale en toutes circonstances

Différentes finitions décoratives – opaline, grenue, soleillée et snailing – qui renforcent la lisibilité des fonctions et apportent une superbe touche de raffinement

Polaris Geographic : un nouveau coloris océanique et un double affichage ingénieux

Avec son nom évocateur, la fonction de double fuseau horaire est devenue une complication signature de la manufacture suisse. Bien plus qu'une simple heure de second fuseau, ce mécanisme astucieux offre également :

Une indication jour/nuit 24 heures

L'affichage du nom d'une ville correspondant à chacun des 24 principaux fuseaux horaires dans une ouverture à 6h, avec une distinction claire pour celles observant l'heure d'été

Un réglage automatique de l'heure du lieu sélectionné, précis à la seconde près grâce à la fonction stop-seconde

La Polaris Geographic inaugure aussi une nouvelle teinte exclusive : un splendide gris océan évoquant la mer par temps nuageux, appliqué en double dégradé et rehaussé de 35 couches de laque. Jouant sur l'asymétrie, le cadran arbore un compteur de second fuseau à 6h et une indication de réserve de marche à 11h, avec des accents orange qui attirent l'œil sur les informations clés.

Étanche à 100 mètres, le boîtier en acier mesure 42 mm de diamètre pour 11,54 mm d'épaisseur. Son fond saphir révèle les superbes finitions du calibre automatique 939 et ses 70 heures de réserve de marche.

La Jaeger-LeCoultre Polaris Geographic est proposée avec deux bracelets interchangeables en caoutchouc texturé noir et en toile bleu-gris, au prix de 16 100 €.

Polaris Date : une sportive chic par excellence

Lancée en 2018, la Polaris Date incarne à merveille l'élégance sportive et le style distinctif de la collection. Son boîtier de 42 mm en acier, étanche à 200 mètres, est équipé de deux couronnes : l'une pour régler l'heure, l'autre pour faire pivoter la lunette intérieure de plongée.

Sur ce modèle à trois aiguilles avec date, les différents décors du cadran – soleillé au centre et grené sur le rehaut – subliment le nouveau coloris gris océan dégradé.

Animée par la nouvelle génération du calibre automatique 899 et ses 70 heures de réserve de marche

Livrée avec un bracelet en caoutchouc noir

Proposée au prix de 11 000 €

Polaris Quantième Perpétuel : une haute complication en vert et or rose

Dévoilé en 2022 en acier avec cadran bleu, le quantième perpétuel Polaris s'offre une nouvelle livrée des plus élégantes avec son boîtier de 42 mm en or rose et son cadran vert dégradé. Cette haute complication horlogère affiche la date correcte jusqu'en 2100 en s'adaptant automatiquement aux mois de différentes longueurs et même aux années bissextiles.

Misant sur la symétrie et la lisibilité, trois sous-cadrans légèrement creusés indiquent la date, le jour et le mois. À 6h, un affichage des phases de lune complète l'ensemble en indiquant l'âge de la lune et ses phases dans les deux hémisphères.

Cette fascinante mémoire mécanique à long terme est orchestrée par le calibre Jaeger-LeCoultre 868, un mouvement automatique avec une réserve de marche jusqu'à 70 heures. Ses somptueux détails s'animent à travers le fond saphir.

La Jaeger-LeCoultre Polaris Quantième Perpétuel est livrée avec un bracelet en caoutchouc vert et un bracelet en alligator noir, au prix de 52 200 €.

Avec ces trois nouveautés dans la plus pure tradition Polaris, Jaeger-LeCoultre réaffirme son expertise inégalée dans l'art des montres de sport de luxe. Culminant d'élégance et de raffinement, elles ne manqueront pas de faire chavirer le cœur des passionnés.