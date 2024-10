Top 5 des montres avec guichet date qui vont vous faire craquer en 2024

in

Le guichet date, cette complication souvent décriée par les puristes, fait pourtant un retour en force sur les cadrans des montres de luxe. Découvrez notre sélection des modèles les plus surprenants et élégants qui réinventent cet élément fonctionnel avec style et originalité.

La Grand Seiko SLGA025 : l’élégance japonaise au poignet

Commençons notre tour d’horizon avec la Grand Seiko SLGA025, un modèle qui incarne à merveille la philosophie de la marque nippone. Loin des clichés sur les montres japonaises, Grand Seiko s’est imposée comme une référence en matière de haute horlogerie, rivalisant sans complexe avec les plus grandes maisons suisses.

La SLGA025 se distingue par son cadran bleu profond, rehaussé d’un guichet date à 3 heures. Contrairement à certaines marques qui cherchent à dissimuler cette complication, Grand Seiko l’assume pleinement. Le contraste entre le blanc immaculé du disque date et le bleu intense du cadran pourrait choquer les puristes, mais c’est justement ce qui fait le charme de cette pièce.

Le boîtier en acier de 40 mm bénéficie du fameux polissage Zaratsu, une technique artisanale qui confère aux surfaces une brillance incomparable. Avec un prix avoisinant les 9 000 €, la SLGA025 se positionne comme une alternative séduisante aux modèles suisses traditionnels.

L’Oris ProPilot X Kermit Edition : quand l’humour s’invite au poignet

Changement radical d’ambiance avec l’Oris ProPilot X Kermit Edition. La marque suisse, réputée pour ses montres robustes et abordables, nous surprend avec ce modèle décalé qui fait la part belle à l’humour.

Le cadran vert acidulé attire immédiatement le regard, mais c’est le guichet date à 6 heures qui retient l’attention. En effet, le premier jour de chaque mois, le visage souriant de Kermit la grenouille fait son apparition ! Une fantaisie qui pourrait paraître puérile, mais qui s’intègre parfaitement dans le design moderne et épuré de la montre.

Fabriquée en titane grade 2, la ProPilot X Kermit Edition affiche un poids plume de 95 grammes. Son mouvement manufacture Calibre 400 offre une réserve de marche de 5 jours, une performance remarquable pour une montre proposée autour de 4 000 €.

La Vacheron Constantin Historiques 222 : le luxe à l’état pur

Passons maintenant dans la cour des très grands avec la Vacheron Constantin Historiques 222. Réédition d’un modèle emblématique des années 70, cette montre en or jaune 18 carats est un véritable objet de désir pour les collectionneurs.

Le guichet date, discrètement intégré à 3 heures, pourrait passer inaperçu tant le reste de la montre attire l’attention. Pourtant, c’est précisément cette sobriété qui fait tout son charme. Le disque date, parfaitement assorti à la couleur du cadran, s’intègre harmonieusement dans le design général.

Avec son boîtier de 37 mm et son bracelet intégré, la 222 incarne l’élégance décontractée des montres de sport chic. Son prix, avoisinant les 75 000 €, en fait un objet réservé à une clientèle fortunée, mais son influence sur le design horloger contemporain est indéniable.

La Dior Chiffre Rouge : la haute couture au service de l’horlogerie

La Chiffre Rouge de Dior prouve que les maisons de mode ont définitivement leur place dans le monde de la haute horlogerie. Cette montre chronographe au design audacieux fait la part belle au contraste entre le noir et le rouge.

Le guichet date circulaire, placé à 4 heures, est entouré de cercles concentriques rouges. Mais la véritable originalité réside dans le chiffre 8, systématiquement imprimé en rouge sur le disque date. Un clin d’œil au chiffre porte-bonheur de Christian Dior, qui apporte une touche d’originalité bienvenue.

Le boîtier anguleux de 41 mm en acier, associé à un bracelet en caoutchouc texturé, confère à la Chiffre Rouge un look résolument sportif. Proposée autour de 6 000 €, elle représente une option intéressante pour qui cherche une montre de luxe au design unique.

La Laurent Ferrier Sport Auto : l’élégance sportive revisitée

Terminons notre sélection avec la Laurent Ferrier Sport Auto, un modèle qui bouscule les codes de la marque genevoise. Connue pour ses montres classiques et épurées, Laurent Ferrier nous surprend avec cette interprétation moderne de la montre sport chic.

Le guichet date, placé à 3 heures, est ici mis en valeur par un cadre en forme de losange. Cette forme atypique, soulignée par un fin liseré, rappelle les prises d’air NACA des voitures de course. Un clin d’œil au passé de pilote automobile de Laurent Ferrier.

Le boîtier en titane de 41,5 mm et le bracelet intégré confèrent à la Sport Auto une allure résolument contemporaine. Malgré son look sportif, la finition reste digne des plus grandes maisons horlogères. Avec un prix avoisinant les 50 000 €, la Sport Auto s’adresse à une clientèle exigeante en quête d’exclusivité.

Ces cinq montres démontrent que le guichet date, loin d’être une simple fonction utilitaire, peut devenir un véritable élément de design. Qu’il soit discret ou mis en avant, il participe pleinement à l’identité de ces garde-temps d’exception. Alors, laquelle de ces montres avec guichet date vous fait le plus rêver ?