Top 4 des montres d’exception pour célébrer l’année du Dragon

Cette année, le calendrier lunaire nous introduit dans l'éblouissante ère du Dragon de Bois, un signe prometteur de courage et de charisme, enrichi par un don pour l'imagination. À l'approche du Nouvel An lunaire, les horlogers de renom dévoilent des créations limitées qui incarnent l'esprit de cette nouvelle année. Voici une sélection méticuleuse de cinq montres remarquables qui honorent le dragon dans toute sa splendeur.

Blancpain Villeret Calendrier Chinois Traditionnel

L'avènement du Dragon de Bois signale un nouveau cycle pour Blancpain, qui avait lancé son premier Calendrier Chinois Traditionnel il y a environ douze ans. Aujourd'hui, la maison horlogère renouvelle ce modèle avec élégance, en optant pour un cadran vert sombre enfermé dans un boîtier en or rouge poli 18 carats et surmonté d'une couronne estampillée. Limitée à 50 pièces, cette montre au prix de 72 400 USD est un hommage vibrant à l'élément bois de cette année zodiacale.

Boîtier en or rouge poli 18 carats

Couronne estampillée

Édition limitée à 50 pièces

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel Dragon

Pour célébrer l'année du Dragon de Bois, Jaeger-LeCoultre présente son second modèle Reverso Tribute. Après des heures minutieuses de gravure manuelle, le dragon chinois prend vie sur le cadran, entouré de nuages dorés. Le boîtier emblématique Art Déco en or rose 18 carats souligne la majesté du dragon sur un fond émaillé.

Gravure manuelle détaillée

Cadran émaillé élégant

IWC Portugieser Chronographe Année du Dragon

L'IWC Portugieser Chronographe Année du Dragon arbore une palette de couleurs auspicieuses avec des nuances sublimes de bourgogne et d'or miel. Retournez la montre pour découvrir le dragon gravé à la main sur le rotor plaqué or, qui offre une vue partielle sur le mouvement interne. Associée à un bracelet en cuir de veau noir et une option en caoutchouc rouge bourgogne texturé, cette création mêle tradition et modernité.

Couleurs symboliques réinterprétées

Mouvement visible partiellement grâce au rotor gravé

Piaget Polo Emperador Dragon Haute Joaillerie

Dans le segment ultra-luxe, la Piaget Polo Emperador Dragon Haute Joaillerie se distingue par son approche artistique. Avec seulement huit exemplaires disponibles, cette montre en or rose met en scène un dragon gravé s'enroulant autour du tourbillon volant et du rotor. Le cadran est habillé d'un dégradé évoquant le ciel orné de saphirs et diamants sertis neige.