Tom Brady met aux enchères sa collection de montres : découvrez les joyaux qui pourraient orner votre poignet !

Le monde de l’horlogerie de luxe est en effervescence ! Tom Brady, légende du football américain, s’apprête à mettre aux enchères une collection de montres d’exception estimée à plus de 5,5 millions d’euros. Une opportunité unique pour les passionnés de haute horlogerie de posséder un bout d’histoire sportive à leur poignet.

Une vente aux enchères historique

La maison Sotheby’s s’apprête à organiser un événement exceptionnel baptisé « The GOAT Collection : Watches & Treasures from Tom Brady ». Cette vente aux enchères, prévue pour la fin de l’année, mettra en lumière pas moins de 27 garde-temps d’exception ayant appartenu au quarterback le plus titré de l’histoire de la NFL. Un véritable trésor horloger qui promet de faire vibrer les collectionneurs du monde entier.

Des pièces uniques au poignet d’une légende

Parmi les pièces les plus convoitées de cette vente, on retrouve plusieurs montres personnalisées spécialement conçues pour Brady. Ces modèles uniques témoignent non seulement du statut exceptionnel du joueur, mais aussi de sa passion pour l’horlogerie fine. Voici un aperçu des joyaux qui seront proposés aux enchères :

La Royal Oak d’Audemars Piguet : un chef-d’œuvre personnalisé

La Royal Oak d’Audemars Piguet est sans conteste la pièce maîtresse de cette vente. Estimée entre 370 000 et 740 000 euros, cette montre en or blanc arbore une lunette sertie de diamants et un cadran saumon unique. Le nom de Brady y est gravé, ainsi que le nombre de Super Bowls remportés (VII) en chiffres romains. Le rotor, visible à travers le fond transparent, porte également la signature du champion. Une pièce d’exception que Brady a notamment portée lors de son « roast » sur Netflix.

La Nautilus de Patek Philippe : une rareté horlogère

La Patek Philippe Nautilus ref. 5980/1R-001 est une autre pièce qui attire tous les regards. Estimée entre 166 000 et 222 000 euros, cette montre en or rose fait partie de la collection de Brady depuis 2017. Sa rareté est d’autant plus grande que Patek Philippe ne produit plus ce modèle particulier, ce qui en fait un investissement potentiellement très lucratif pour les collectionneurs avisés.

La Day-Date de Rolex : quand l’espace rencontre le luxe

La Rolex Day-Date Reference 228396TBR est un véritable bijou technologique. Estimée entre 74 000 et 111 000 euros, cette montre se distingue par son cadran en météorite et ses diamants sertis sur la lunette et les index. Un mariage parfait entre l’élégance classique de Rolex et l’exotisme des matériaux extraterrestres.

La Richard Mille « Baby Nadal » : l’alliance du sport et de la haute horlogerie

La Richard Mille 35-03 « Baby Nadal », estimée entre 277 000 et 462 000 euros, est le fruit d’une collaboration entre la marque et son ambassadeur de longue date, Rafael Nadal. Cette montre incarne la fusion parfaite entre performance sportive et excellence horlogère, deux domaines dans lesquels Brady excelle.

La IWC Pilot’s Watch : un témoin de la gloire

La IWC Pilot’s Watch TOP GUN Edition « SFTI », estimée entre 11 000 et 16 600 euros, revêt une signification particulière. Brady la portait lors du défilé de la victoire du Super Bowl 2021, faisant d’elle un véritable témoin de l’histoire du football américain.

Au-delà des montres : des trésors sportifs inestimables

La vente aux enchères ne se limite pas aux garde-temps. Elle inclut également des objets emblématiques de la carrière de Brady, tels que son maillot porté lors du NFL Combine 2000, son casque des Tampa Bay Buccaneers porté en match, et son maillot de l’Université du Michigan porté lors de son dernier match universitaire. Ces pièces de collection uniques sont estimées à plus de 92 000 euros chacune.

Un revirement inattendu

Cette vente aux enchères marque un tournant inattendu pour Brady. En 2020, lors d’une interview accordée à GQ, le quarterback avait déclaré son intention de conserver sa collection de montres : « J’espère ne jamais les vendre, ce que je ne pense pas faire. J’espère que ces montres feront partie de ma collection pendant longtemps. » Ce changement d’avis soulève des questions sur les motivations de Brady, ajoutant une couche de mystère à cette vente déjà exceptionnelle.

Une opportunité unique pour les collectionneurs

La vente aux enchères « The GOAT Collection » est prévue pour le 10 décembre. Elle représente une opportunité unique pour les amateurs d’horlogerie et les fans de sport de posséder un morceau d’histoire. Chaque montre de cette collection raconte non seulement l’histoire de l’horlogerie de luxe, mais aussi celle d’un des plus grands athlètes de tous les temps.

Que vous soyez collectionneur chevronné ou simple amateur de belles montres, cette vente promet d’être un événement incontournable. Après tout, combien de fois dans une vie a-t-on la chance de porter au poignet une montre ayant appartenu à une légende vivante du sport ? La course aux enchères s’annonce passionnante, et nul doute que certaines de ces pièces atteindront des sommets vertigineux. Alors, prêts à miser sur un bout de légende ?