Toledano & Chan dévoile un chef-d’œuvre céleste : une montre en météorite qui va faire sensation aux enchères

La maison horlogère Toledano & Chan frappe fort avec sa dernière création : une montre en météorite baptisée B/1M. Cette pièce unique, conçue pour la vente aux enchères TimeForArt 2024, promet de faire tourner les têtes des collectionneurs les plus exigeants. Découvrez ce garde-temps hors du commun, où l’espace rencontre l’horlogerie de luxe.

Un design brutal inspiré par l’architecture iconique

La montre en météorite B/1M de Toledano & Chan s’inspire du brutalisme architectural, et plus particulièrement d’une fenêtre emblématique du Whitney Museum de Manhattan, conçu par Marcel Breuer. Son boîtier asymétrique, signature de la marque, offre une silhouette audacieuse qui ne manquera pas d’attirer les regards.

La météorite comme matériau de prédilection

Ce qui rend cette montre de luxe véritablement exceptionnelle, c’est l’utilisation extensive de météorite dans sa conception. Du boîtier au cadran, en passant par les anses, ce matériau extraterrestre confère à la B/1M une aura mystérieuse et une texture unique. Les nuances de gris ciment et ardoise créent une palette chromatique subtile et élégante.

Un contraste saisissant avec le bracelet

Pour compléter ce design hors du commun, Toledano & Chan a opté pour un bracelet en cuir d’autruche ton sur ton. Ce choix audacieux crée un contraste fascinant, tant visuel que tactile, avec le boîtier en météorite. Cette association de matériaux nobles souligne le caractère exclusif de cette pièce unique.

Une pièce unique pour une cause noble

Cette montre en météorite a été spécialement conçue pour TimeForArt, une vente aux enchères caritative organisée en collaboration avec l’Institut Suisse. L’événement, qui se tiendra en décembre prochain dans le cadre de la vente aux enchères Phillips New York Watch Auction: XI, promet d’attirer l’attention des collectionneurs et philanthropes du monde entier.

Un avant-goût d’une future série limitée

Si ce prototype unique fait déjà rêver les amateurs d’horlogerie fine, Toledano & Chan a annoncé son intention de produire une série limitée inspirée de la B/1M dans le courant de l’année prochaine. La marque précise que la version de production conservera le design de base du prototype, tout en présentant certaines variations.

Une opportunité rare pour les collectionneurs

Pour les passionnés d’horlogerie et les collectionneurs à la recherche de pièces vraiment uniques, cette montre en météorite représente une opportunité exceptionnelle. Elle incarne parfaitement la rencontre entre l’artisanat horloger de haut vol et l’utilisation de matériaux rares et précieux.

L’art de l’horlogerie au service de la philanthropie

La vente aux enchères TimeForArt, dont les bénéfices seront reversés à des causes caritatives, illustre la capacité de l’industrie horlogère à se mobiliser pour des projets philanthropiques. Cette initiative permet aux collectionneurs d’acquérir des pièces exceptionnelles tout en soutenant des causes nobles.

Un témoignage de l’innovation dans l’horlogerie de luxe

Avec cette création audacieuse, Toledano & Chan démontre que l’innovation est toujours au cœur de l’horlogerie de luxe. L’utilisation de la météorite comme matériau principal ouvre de nouvelles perspectives esthétiques et techniques, repoussant les limites de ce qui est possible dans la conception de montres de haute horlogerie.

Pour les amateurs d’horlogerie fine et les collectionneurs en quête de pièces véritablement uniques, la B/1M de Toledano & Chan s’annonce comme l’un des lots les plus convoités de la vente aux enchères TimeForArt 2024. Cette montre en météorite incarne parfaitement la rencontre entre l’art, la science et l’horlogerie de précision, promettant de marquer les esprits et de s’imposer comme une pièce de collection inestimable.